Amerikai elnökjelölti vita: Trump azonnal eleget tett Joe Biden kérésének

Soha életemben nem mondtam olyat, hogy ellenzem az olajkitermelést

- mondta a ma hajnali elnökjelölti vitán Joe Biden demokrata elnökjelölt. Vitapartnere, Donald Trump itt felhívta a figyelmet, hogy mindezt kamerába is elmondta korábban, mire Biden úgy reagált, hogy "Tedd fel a jelenetet a weboldaladra!".

És trump feltette:

As per your request, Joe... https://t.co/78mzcfLEsF