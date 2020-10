Keresel 2,6 millió forintot havonta? Akkor évekre tárt karokkal fogad a Kajmán-szigetek

Egy új, kajmán-szigeteki program keretében több évet is a szigeten tölthet az, akinek fizetése legalább 100 ezer dollár évente. Ez több mint 31 millió magyar forintnak felel meg, tehát havi szinten mintegy 2,6 millió forintos fizetés kellene hozzá.

Annak, aki szeretett volna eljutni a Kajmán-szigetekre, kiváló lehetőséget biztosít az új program, amely munkaügyi és lakhatási tartózkodási engedély nélkül is belépést enged a szigetcsoportra, ahova egyébként most a koronavírus miatt turistaként senki nem léphetne be.

A mostani program szerint, az, aki éves szinten legalább 100 ezer dollárt keres (párok esetén ez 150 ezer dollár, gyerekkel együtt már 180 ezer dollár) és egy Kajmán-szigeteken kívüli munkaadónál dolgozik, az engedélyt kap arra, hogy évekig a szigetcsoport valamelyik szigetén éljen és onnan dolgozzon. Ha valaki bejut a programba, az szabadon utazhat ki és be a szigetekre, feltéve, hogy évente legalább 90 napot a szigeteken tölt.

A Kajmán-szigetek eddig egyébként egészen jól tudta kordában tartani a koronavírus terjedését, a hivatalos adatok szerint a szigetcsoporton eddig összesen 239 igazolt esetet találtak.

A világon vannak más országok is, ahol egy bizonyos bérezési szint esetén szívesen fogadják a külföldről érkező dolgozókat. Ilyen program van például Grúziában is, ahol minimum 2000 dolláros havi fizetést várnak el a vízumért cserébe, vagy Észtország, ahol fél év alatt 3504 eurós keresetet írnak elő (4141 dollár). Dubajban habi szinten 5000 dolláros fizetést várnak el az ott tartózkodásért cserébe.

Ott van még Antigua, Barbuda és Barbados is, a szigeteken legalább 50 ezer dolláros éves jövedelmet írnak elő a vízumért cserébe.

Címlapkép: Getty Images