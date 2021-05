Kirúgták az amerikai űrerők egyik parancsnokát, mert könyvet írt arról, hogy egyre több katona Marxista

Matthew Lohmeier alparancsnok (lieutenant commander – ez kb. őrnagyi rendfokozatnak felel meg az amerikai haditengerészetben) a The Steve Gruber showban beszélt az új könyvéről, amely a Marxizmus térnyerésével foglalkozik az amerikai haderőben. A címe nagyjából fedi a tartalmát: „Ellenállhatatlan forradalom: a Marxizmus azon célja, hogy leuralja és eltörölje az amerikai haderőt” (Irresistible Revolution: Marxism's Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military).

A podcasten elmondta: 10 hónapja tölt be parancsnoki tisztséget az űrerőkben, de olyan „narratívákkal” találkozott, amelyek „alapjaiban nem összeegyeztethetők azzal, ami Amerika volt és aminek lennie kellene.”

„Felismertem, hogy ezek a narratívák jellemüket tekintve Marxisták” – mondta Lohmeier.

A podcasten rákérdeztek arra, hogy konkrétan mire gondol, erre a katonatiszt kifejtette: szerinte azt tanítják az amerikai katonáknak, hogy a rabszolgaság formálta meg az Egyesült Államok intézményrendszert, ez a nézet pedig „Amerika-ellenes.” Hozzátette: vannak, akik úgy látják, hogy az amerikai alkotmányba „belekódolták a fehér-felsőbbrendűséget” és mindenkit rasszistaként bélyegeznek meg, aki ezzel nem ért egyet.

A podcast megjelenése után azonnal menesztették Lohmeiert tisztségéből azzal az indokkal, hogy „elvesztették a bizalmat vezetői képességeiben.” Ezen kívül eljárást indítottak ellene, hogy kivizsgálják, összeegyeztethető-e könyvpublikációs tevékenysége katonai tisztségével. Az amerikai katonai szabályzat ugyanis tiltja, hogy pártpolitikai tevékenységet végezzenek a fegyveres erők tagjai.

Címlapkép: Andrey Prokhorov via Getty