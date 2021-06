A vírusirtó-guru megüzente a világnak, hogy nem lesz öngyilkos, mielőtt feltehetően öngyilkos lett

Holtan találták ma reggel John McAfee szoftverfejlesztőt katalán börtönének cellájában; a népszerű McAfee vírusirtó feltalálója feltehetően öngyilkos lett. A szoftverfejlesztő a halála előtti évek során több üzenetet is küldött a nemzetközi közvéleménynek arról, hogy semmiképp nem fogja magát megölni és az Egyesült Államok kormánya tör az életére, amely miatt most szárnyra kaptak az összeesküvés-elméletek.

A 75 éves szoftverfejlesztőt adócsalás, adóelkerülés miatt körözte az amerikai kormány, Spanyolországban tartották fogva, ahonnan éppen halála előtt akarták kiadni Amerikának. Ha a bíróság bűnösnek találta volna, akár 30 év letöltendő börtönt is kaphatott volna, de feltehetően öngyilkos lett ma reggel.

A szoftverfejlesztő öngyilkossága azért is érdekes, mert nem túlzás azt mondani, hogy McAfee szabályos kampányt épített fel arra, hogy biztosan nem lesz öngyilkos.

„Jól elvagyok itt. Vannak barátaim. Jó a kaja. Minden rendben. Tudjátok, hogy ha felakasztom magam, mint Epstein, nem az én hibám lesz” – írta még tavaly októberben McAfee a Twitteren.

I am content in here. I have friends.The food is good. All is well. Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John (McAfee) October 15, 2020

Még korábban kitett egy képet arról, hogy egy „$WHACKD” ($Kinyírtak) feliratú tetoválást varratott magára, állítása szerint azért, mert „amerikai tisztségviselők” üzeneteket küldenek neki, melyben azt írják, hogy „meg fogunk ölni magadat”. Hozzátette:

ha megölöm magam, nem öltem meg magam. Kinyírtak.

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: $WHACKD — John (McAfee) November 30, 2019

McAfee halála körül egyből szárnyra kaptak a konteók: a legtöbben a Twitter-üzenetek miatt egy Jeffrey Epsteinhez hasonló „incidenst” sejtenek a dolog mögött; vagyis úgy látják, hogy a szoftverfejlesztőt megölte egy „titkos elit,” akik kompromittáló információkat akartak így elhallgattatni.

Az összeesküvés-elméletre természetesen semmilyen bizonyíték nincsen, az is lehet, hogy McAfee valóban öngyilkos lett, mivel nem akarta hátralévő életét rácsok mögött tölteni, de gyakorlatilag felhasználta személyes tragédiáját arra, hogy az elitellenes retorikát tüzelje. Az is lehet, hogy a sok éves menekülés és börtönélet miatt végül elérte a depresszió és minden korábbi ígérete ellenére egyszerűen feladta. Az utóbbira enged következtetni egyik utolsó Tweetje is, melyben azt írja:

elvesztette összes barátját és pénzét, de nem bánt meg semmit.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association. I have nothing. Yet, I regret nothing. — John (McAfee) June 16, 2021

A vírusirtó-mágnás egyébként igencsak „izgalmas” életet élt: egy gyilkossággal kapcsolatosan is ki akarták hallgatni Belizében, illetve korábban őrizetbe vették lőfegyver- és kábítószer-birtoklásért. Több évig egy hajón élt, amikor adóelkerülés miatt körözni kezdték Amerikában és azzal büszkélkedett, hogy ő soha nem fog többé adót fizetni. Belekeverték egy kriptodevizás pump-and-dump sémába is, amely kapcsolatban állt az adóelkerülési üggyel is.

McAfee-t ismerősei szabadszellemű, mégis gyanakvó, paranoid emberként jellemezték, aki korábban mindenhova egy testőrrel, pitbullokkal és lőfegyverrel járt.

