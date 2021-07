Új appot fejlesztettek a hosszabb útra induló elektromos autósoknak

A Volteum nevű navigációs alkalmazás az elektromos autózás egyik legnagyobb problémájára, a hosszabb távolságokra történő utazástervezésre ad költséghatékony megoldást. Az elektromos autós alkalmazás első partnerei az Auchan Magyarország Kft. és az Auchan Korzókat üzemeltető Nhood Services Hungary Kft, így az áruházaknál lévő töltők is rákerülnek az applikáció térképére.

A tavalyi első negyedévhez képest idén négyszer annyi e-autó került forgalomba, és ma már minden tizenötödik autó elektromos töltésű az Európai Unióban. Ugyanakkor az elektromos autózásnak vannak kihívásai. A jelenlegi technológiák mellett egy középkategóriás elektromos autó – a sebesség, az időjárási körülmények és az akkumulátor teljesítményének és állapotának függvényében – átlagosan 200-220 km távolság megtételére képes, így hosszabb távolság esetén fontos előre megtervezni az útközbeni, akár több óráig tartó töltést.

Sustainable World 2021 Az elektromobilitás is a kiemelt témák egyike lesz a szeptember 7-ei Sustainable World konferencián. A részletekért kattints!

Erre a problémára ad költséghatékony megoldást az ingyenesen letölthető Volteum utazástervező alkalmazás, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelenlegi és volt hallgatóiból álló startup csapat hozott létre. A kifejezetten e-autósokat célzó applikáció nemcsak a töltőállomások helyét jelzi, hanem azt is, kell-e fizetni a töltésért, és ha igen, mennyit. Az applikációba be lehet írni az autó típusát, valamint az úticélt, az alkalmazás pedig megtervezi az optimális útvonalat, és beilleszti a szükséges töltési pontokat is. Az app emellett az Auchan Korzókon és a hipermarketekben elérhető vásárlási és étkezési lehetőségeket is felkínálja.

Az Auchan Magyarország Kft. és az Auchan Korzók üzemeltetője, a Nhood Services Hungary Kft. tervei között szerepel például, hogy szolár paneleket helyeznek el az áruházakra, így az elektromos áramot a jövőben a napenergia segítségével állítják majd elő.