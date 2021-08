Oszama bin Laden 2010-ben arra számított, hogy Joe Biden elnöksége krízisbe viszi Amerikát

Előkerült egy levél az amerikai sajtóban, melyben Oszama bin Laden, az Al-Kaida korábbi vezetője arra utasítja terrorhálózatának tagjait, hogy ne öljék meg Joe Biden akkori alelnököt, helyette inkább Barack Obama elnököt vegyék célba, akinek halála esetén az új elnök, Joe Biden, krízisbe vezeti Amerikát.

Oszama bin Laden levelezését azután szerezték meg az amerikai hírszerzési szervek, hogy 2011 májusában megölték Pakisztánban egy különleges műveleti egység bevetésével.

A levelek nagy része nyilvánosan elérhető a West Point katonai akadémia terrorellenes központjának archívumában, az egyik 2010-re datált írásban Oszama bin Laden instrukciókat ad terrorista-hálózatának az amerikai vezetők likvidálására. A levelet a New York Post túrta elő.

A levélben Oszama bin Laden arra utasítja embereit, hogy hozzanak létre két olyan csoportot, amelyek kifigyelik és „célba veszik” azokat a repülőket, melyeken Barack Obama, az Egyesült Államok akkori elnöke Afganisztánba látogathat, illetve azokat a gépeket is, melyeket David Petraeus, a CIA vezetője használhat. Emellett kifejezetten kérte embereit, hogy ne lőjék le Joe Biden akkori alelnök repülőgépét.

Azért kell ezekre a gépekre koncentrálni, mert Obama a hitetlenség vezetője és a megölése után automatikusan Joe Biden lesz az elnök. Biden teljesen felkészületlen az elnökségre, ez pedig krízisbe sodorja az Egyesült Államokat

– írja Oszama bin Laden.

Joe Biden elnök heves belpolitikai össztűz alá került a kaotikus afganisztáni csapatkivonás miatt, a Republikánus Párt tagjai igyekeznek most minden eszközt bevetni, hogy gyengítsék az elnök pozícióját. A New York Post is egy Republikánus kötődésű lap, valószínűleg ezért is ásták elő most ezt a levelet, amely a hírhedt terroristavezér tollából született.

Címlapkép: Visual News/Getty Images