Két új budapesti tetőterasz is nyílik a belvárosban (képek)

A Westend oldalában működő Crowne Plaza Budapest szálloda hamarosan két tetőteraszt is megnyit, az egyik teraszról a felújított Nyugati pályaudvar csarnoka fog látszódni.

Júliusban számoltunk be róla, hogy megnyílt a Crowne Plaza Budapest hotel egy része, a Westendben működő egykori Hilton helyét átvéve. Az IHG Hotels and Resorts csoporthoz tartozó szállodában a nyári bejárás során a földszinti fogadótermek, az első két emeleti szobák, valamint az Axis Café and Lounge elnevezésű kávézó volt látogatható, de év végére, illetve 2022 elejére a tulajdonos Gránit Pólus a teljes Váci úti épület átadását ígérte. Így a rendezvénytermek, tárgyalók, a bálterem, mind a 230 szoba, valamint a városra néző teraszos közösségi tér, illetve egy tetőteraszos étterem átadását is.

A megújult szállodában két irányban lesznek a tetőteraszok: jövő év elején nyílik a félemeleti Cult étterem tetőkertje, ami a Nyugati pályaudvar épülete felé néz, míg az épület legfelső emeletén található Club Lounge a Váci út lakóházak és a budai hegyvidék felé.

Képek az új tetőteraszokról

Címlapkép és képek forrása: Jancsó Gergely/Crowne Plaza Budapest