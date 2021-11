Igazi tankszörnyet telepítettek az oroszok a Krímbe

Jelentős mennyiségű haditechnikai eszközt csoportosítottak az oroszok az ukrán határ menti területekre, illetve a Krímbe, folyamatosan szivárognak a felvételek a különféle harcjárművekről.

A Drive egy igencsak bizarr kinézetű orosz T-80-as harckocsiról készült videót tett közzé; az látható, hogy a reaktív páncélzat mellett valamilyen furcsa improvizált külső páncélzatot is hegesztettek a tornyára.

In occupied , this |n tank is fitted with what looks like a type of slat armour over the turret specifically designed to protect against top down attack like the Javelin ATGM, which are now in use by ’s armed forces: #Crimea