Kellemes halál egyetlen gombnyomásra – munkába áll Svájcban a 3D-nyomtatós halálgép

Átesett Svájcban a jogi felülvizsgálaton, így otthoni használatra is igénybe vehető az asszisztált öngyilkosságot lehető tevő holland találmány, amelynek segítségével segítő közreműködése nélkül bárki a halált választhatja.

Megérett a világ a pusztulásra" - ezt az általános értelmű szólást most a konkrétumok szintjére sikerült lehoznia egy ausztrál-holland találmánynak. Az élet tudatos eldobását elfogadhatónak tartó, "racionális" használók számára készült Sarco nem más, mint egy 3D-nyomtatóval akár otthon is elkészíthető eutanáziagép – írtuk 2017-ben.A csak "Dr. Halálnak" becézett eutanázialobbista, Philip Nitschke és a holland mérnök, Alexander Bannick által kifejlesztett, az Exit International nevű nonprofit eutanáziaszervezet által promotált készülék kapszulája leválasztható, így koporsóként is használható.Használójának a mentális állapotáról szóló online kérdőívet kell kitöltenie, amelynek végén egy négyjegyű kódot kap, és ennek segítségével elhelyezkedhet a kapszulában. A percek alatt bekövetkező, békes halálról folyékony nitrogén gondoskodik, amely kiszorítja az oxigént a kapszulából.

A Business Insider a Swiss Infóra hivatkozva most arról számolt be, hogy

átesett a jogi felülvizsgálaton, és használatba helyezhető a gép Svájcban.

A találmány úgy teszi lehetővé az asszisztált öngyilkosságot, hogy bárki elkészítheti otthon a maga számára, és az öngyilkos személyen kívül nem igényli mások beavatkozását.

Jelenleg Svájc mellett Hollandiában, Belgiumba, Luxemburgban, Kanadában és Kolumbiában legális az asszisztált öngyilkosság, de mindenhol mások a szabályai. Svájcban csak az önző érdekből asszisztált öngyilkosság tilos, Hollandiában pedig 12 év felett bárki kérheti. Svájcban 1300-ban, Hollandiában 6938-an haltak meg eutanáziával tavaly, utóbbi egy év alatt 9%-os növekedést jelent.

