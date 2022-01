Váratlan problémája adódhat, ha pár évnél régebbi TV-je van

Megszűnt az HBO GO támogatása egyes "régi" tévéken, így például egyes 2018 előtti LG-ken és régebbi Samsung modelleken - számolt be a Sorozatjunkie

A blog információ szerint az HBO GO itthon megszüntette egyes régebbi okostévék támogatását. Az olvasói kommentek szerint 2018-as LG, illetve 2015-ös Samsung tévén fogadta az alábbi üzenet a felhasználókat:

Annak érdekében, hogy előfizetőink számára a legstabilabb és legmegbízhatóbb szolgáltatást nyújtsuk, az HBO GO alkalmazás támogatottsága sajnos megszűnt egyes eszközökön. Megpróbálhatja frissíteni az operációs rendszert az eszközön, vagy más eszközökön keresztül is elérheti az HBO GO szolgáltatást.

Érdemes megjegyezni, hogy az HBO GO-t hamarosan Magyarországon is leváltja az HBO Max streamingszolgáltatás.

