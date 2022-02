Egy svéd cég varjakat toboroz a cigarettacsikkek felszedésére

A svéd Södertälje város "takarító munkára" toboroz varjakat, a madarak feladata, hogy összeszedjék az eldobott cigarettacsikkeket a város utcáin és terein. A munka önkéntes alapon zajlik, a varjak továbbra is vadon élnek, de jutalmat kapnak az összeszedett cigicsikkekért - írja a The Guardian.

A Keep Sweden Tidy Alapítvány szerint évente több mint 1 milliárd cigarettacsikket hagynak Svédország utcáin a dohányzók, ami az összes szemét 62%-át teszi ki. A Stockholm melletti Södertälje város körülbelül 20 millió svéd koronát (677 millió forint) költ az utak takarítására. A költséges takarítási munkák egyik alternatívája lehet viszont, hogy nem emberek végzik a csikkek összeszedését.

"Ezek vadmadarak, amelyek önkéntes alapon vesznek részt a munkában" - mondta Christian Günther-Hanssen, a módszer mögött álló Corvid Cleaning cég alapítója. Günther-Hanssen becslése szerint ezzel a módszerrel,

a városban a cigarettacsikkek összegyűjtésével járó költségek legalább 75%-át meg lehetne takarítani.

Södertälje egyelőre egy kísérleti projektet hajt végre, mielőtt a műveletet az egész városra kiterjesztené, a legfontosabb szempont amit vizsgálnak, hogy a hulladék típusa miatt szenvedhetnek-e valamilyen egészségkárosodást a madarak.

A kutatások szerint az új-kaledóniai varjak olyan fejletten tudnak gondolkodni, mint egy hétéves ember, így ők lehetnek a legalkalmasabb madarak erre a feladatra. Günther-Hanssen elmondta: "Könnyebb őket tanítani, és nagyobb az esélye annak is, hogy egymástól tanulnak. Ugyanakkor kisebb a kockázata annak, hogy tévedésből szemetet esznek." Hozzátette:

A becslések szerint ma egy darab csikk összeszedésének költsége ma körülbelül 27 forintnak megfelelő svéd apró, vagy annál is több. Ha a varjak szedik fel a csikkeket, akkor ez körülbelül 7 forintnyi svéd aprópénzre csökken. Az önkormányzat megtakarítása attól függ, hogy a varjak mennyi csikket szednek fel.

Tomas Thernström, Södertälje önkormányzatának hulladékbiztosa szerint a kísérleti projekt lehetősége a finanszírozástól is függ. Elmondta, hogy érdekes lenne látni, hogy ez más környezetben is működhet-e. Már csak abból a szempontból is, mert úgy tűnik, hogy "a varjakat meg tudjuk tanítani a cigarettacsikkek felszedésére, de az embereket nem tudjuk megtanítani arra, hogy ne dobálják a földre."

Címlapkép: Getty Images