"Orosz hadihajó, menj a f*szba!" - Önfeláldozó ukrán katonákról terjednek történetek

Ukrán határőrök egy csoportja a Fekete-tengeren, Odesszától délre fekvő Kígyó-szigeten állomásozott, amikor egy orosz hadihajó támadással fenyegetőzve megadásra szólította fel őket.

A Duna-deltától nem messze megtalálható szigetet védő ukrán határőrök válasza ez volt:

Orosz hadihajó, menj a faszba!

Az ezt követő támadásban mind a 13 ukrán katona életét vesztette.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csütörtöki harcokat összegző beszédében megígérte, hogy kitüntetik az elhunyt határőröket.

A mi Zmiinyi szigetünkön, azt a végsőkig védve, minden határőr hősi halált halt. De nem adták fel. Posztumusz mindannyian megkapják az Ukrajna Hőse címet

- számolt be Zelenszkij szavairól a Swissinfo.

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara számolt be Vitalij Szkakun bátor tettéről. Szkakun aki egy tengerészgyalogos zászlóalj tagja volt, amelynek célja a Henicseszk híd elzárása volt a déli Herszon régióban. Amikor a tankok közeledtek, Szkakun elvállalata a híd felrobbantására irányuló küldetést.

A hidat aláaknázta, de nem sikerült elmenekülnie onnan... Hősies tette jelentősen lelassította az ellenség előrenyomulását, lehetővé téve az egység számára az átcsoportosítást és a védelem megszervezését

- áll a hadsereg közleményében a brit Independent szerint.

“The bridge was mined, but he didn’t manage to get away from there. According to his brothers in arms, Vitaly got in touch [with them] and said he was going to blow up the bridge. Immediately after an explosion rang out.” Skakun died at the scene https://t.co/ipVIqJWjvV