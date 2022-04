Hihetetlen szerencse: telefonja mentette meg az ukrán katona életét

Az alábbi videó nemrég került fel a közösségi médiába. Arról beszél benne egy ukrán katona, hogy 20 ezer hrivnyás (kb. 230 ezer forint) telefonja és egy dögcédula, amit a tokban tárolt, megmentette az életét, mert azok felfogtak egy orosz 7,62-es lövedéket.

Ukrainian soldier’s phone stopped what appears to be a 7.62 round. pic.twitter.com/6iEq3DOFOW