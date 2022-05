Egyetlen kép, ami mindent elmond az Ukrajnában tomboló egyenruha-káoszról

Az ukrajnai háborúban az ukrán fél sárga, zöld és kék, az orosz fél fehér és piros szalagokat használ az azonosításhoz, melyeket felszerelésükön, ruházatukon helyeznek el. Ennek az az oka, hogy bár az orosz reguláris erők egyenruhája egy zöldes, EMR nevű rejtőmintán alapul, az ukránoké pedig egy sárgás, MM-14 nevű mintán, az irreguláris erők, különleges alakulatok teljesen más egyenruhákat, mintákat használnak, sőt, sokszor civil felszerelésben harcolnak.

Az is gondot okoz, hogy például az amerikai eredetű Multicam, illetve ATACS FG rejtőmintákat az ukrán és az orosz különleges erők, gárdista alakulatok egyaránt használják. Emiatt előfordult a háború elején például, hogy az ukrán reguláris erők ukrán különleges egységeket néztek orosz szpecnazosnak. Ezekről a problémákról itt írtunk részletesen:

Nemrég egy zárt, oroszbarát közösségi fiók egy egész gyűjteményt tett közzé az orosz oldalon harcoló, nem hivatalosan „Wagner-csoportként” emlegetett zsoldosokról. Többségében ők is a fent is emlegetett Multicam-mintát használják, de sikerült egy olyan wagnerest is lefotózni, akin konkrétan egy Nagy-Britannia által a ’80-as, ’90-es években, sivatagi műveleti környezetben használt DDPM-mintás combat shirt van. Még a brit országjelző is rajta maradt.

Bár megfordulhat a szemlélő fejében, hogy talán egy brit származású zsoldos van a képen, erre elég kevés az esély, hiszen a DPM, DDPM-mintás brit egyenruhákat országjelzővel együtt extrém könnyű beszerezni a világ minden részén, mióta a brit haderő lecserélte ezt a mintát a Multicam-alapú MTP-mintára. Ahhoz képest pedig, hogy milyen jó minőségű, aránylag nagyon olcsó a kivont brit katonai ruházat, ezért irreguláris erőkön kívül túrázók, airsoftosok, fizikai munkakörben dolgozó emberek is szívesen használják.

Éppen ezért ez a rejtőminta-család ukrán oldalon is egyaránt megfordult, melyet egyes, oroszbarát közösségi oldalak úgy értelmeznek, hogy Nagy-Britannia hivatásos katonái segítik, netán irányítják a fronton az ukránokat. Erről persze egyáltalán nincs szó, jó eséllyel bárki tud ilyen gyakorlókat venni (országjelzővel együtt) akár a legközelebbi katonai boltban, itt Magyarországon is.

NYT showed a UK military among Ukrainian soldiers Is he a mercenary or a military from the UK? - He seems in command https://t.co/0gXV1weqm8