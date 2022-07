Megtaláltuk az egyik legbrutálisabb rezsitermelő házat: a számla összege nem férne rá a csekkre

Portfolio 2022. július 18. 13:42

Elképzelhetetlen rezsije lehetne annak a dubaji villának, ami a kinti 40 fok mellett is képes üzemeltetni egy hószobát, ahol nemcsak hogy mínusz 10 fok van, de még havazik is benne. Szerencsére azonban nem kell a rezsitől tartania a tulajdonosának, a ház energiaellátását ugyanis napelemek biztosítják, sőt még a kert is önfenntartó. A fejjel lefelé fordított hajótest alakú villa ára is "magával ragadó", még egy rekord összegű ötös lottó nyertes sem tudná megvenni. Videón a luxus luxusa.