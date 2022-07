Hátborzongató fények tűntek fel egy kisváros felett, szerencsére gyorsan kiderült, mi okozza

A múlt héten titokzatos rózsaszínű ragyogás tűnt fel egy ausztrál város feletti égbolton, amelyről kiderült, hogy a helyi kannabisz létesítménytől származik

Mildura város fölött az égen látott bizarr rózsaszínű fények mégsem idegenek inváziója volt, mint azt eleinte sokan gondolták. A magyarázat azonban sokkal hétköznapibb volt. A Cann Group gyógyszeripari vállalat megerősítette, hogy a fények a helyi gyógyászati kannabiszüzemből jöttek, ahol az elsötétítő redőnyöket nyitva hagyták.

and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.Was it aliens?An aurora?No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. #Mildura