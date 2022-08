A tengeri teknősök teljes kipusztulásához vezethet a globális felmelegedés

A globális felmelegedés miatt a tengerparti homok annyira felmelegedett, hogy a tengeri teknősök ikrái 31 Celsius-fok felett kelnek ki, és túlnyomó többségükben nőstények születnek. Ez hosszútávon a tengeri teknősök teljes kipusztulásához vezethet - számolt be a The Guardian

Az amerikai Nemzeti Óceánügyi Szolgálat szerint, ha egy teknős tojásai 27 Celsius-fok (82 F) alatt kelnek ki, a teknősbékák hímek lesznek. Ha a tojások 31C (89F) felett kelnek ki, a kicsinyek nőstények lesznek. A két szélsőérték között ingadozó hőmérsékleten a hím és nőstény teknősbébik vegyesen születnek.

Mivel a Földön éghajlatváltozás következett be, a megnövekedett hőmérséklet torzult, sőt halálos keltetési körülményeket eredményezhet, ami hatással lehet a teknősfajok és más hüllők populációjára

- közölte a hatóság.

Bette Zirkelbach, a Florida Keys-i Marathonban található Teknős Kórház vezetője állítása szerint ijesztő, hogy Floridában az elmúlt négy nyár volt a legmelegebb, amit valaha is feljegyeztek. A tengeri teknősök kikelését és tojásait vizsgáló tudósok

az elmúlt négy év során egyetlen egy fiú tengeri teknőst sem találtak.

A hím-nőstény közötti arányok változása, a genetikai sokféleség hiánya egyre nagyobb aggodalomra ad okot a tudósok körében, ugyanis ez

a tengeri teknősök teljes kihalásához vezethet.

A nőstény teknősök növekvő számával való szembesülés mellett a Tengeri Teknősök Kórháza jelenleg a fibropapillomatózis, egy potenciálisan halálos betegség kezelésén is dolgozik a tengeri teknősök körében, amely karfiolszerű daganatok kialakulását okozza a testen, beleértve a szemet és a szájat is. A daganatok a belső szervekben is kialakulhatnak. Zirkelbach szerint azonban egy kórház kevés, egyre több rehabilitációs központra lenne szükség az államban.