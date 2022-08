"Megvásárolt" egy ukrán tarackot néhány internetes shitposter és telefestették vicces sárga kutyákkal

A SignMyRocket nevű szolgálatást az ukrán fegyveres erők indították el azzal a céllal, hogy némi pénzért cserébe az internetezők üzeneteket tudnak íratni az ukránok fegyvereire, elsősorban oroszokra kilőtt tüzérségi lőszereire.

A magukat csupán „NAFO” névvel illető, NATO- és ukránpárti internetes kollektíva úgy tűnik, egy jelentősebb összeget adományozott a SignMyRocketen keresztül, mellyel „megvásároltak” egy 2Sz7 Pion önjáró nehéztarackot.

A fegyver természetesen az ukrán fegyveres erők szolgálatában marad és továbbra is az oroszok ellen fogják használni az eszközt, viszont a NAFO-nak annyi kérése volt, hogy fessék át azt az ő ízélesüknek megfelelően.

Így a fegyver megkapta a „Superbonker 9000” nevet és telefestették / matricázták a NAFO által ikonként használt, vicces sárga kutyákkal.

The fellas from NAFO have crowdfunded a 2S7 Pion.As you can see on the barrel, it has been named the Superbonker 9000.The Russians won’t know what hit them. pic.twitter.com/DXsD1WlZuC