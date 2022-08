Itt a legendás Pizza Hut reklám, amiben Gorbacsov volt a főszereplő

A Pizza Hut legendás orosz reklámját 1997 novemberében vették fel a moszkvai Vörös téren, illetve egy moszkvai Pizza Hutban. Az 1998-ban sugárzott promóciós felvétel sztoriját egy orosz család vitatkozása adja. A Pizza Hutban ülő orosz család az egykori szovjet vezető, Mihail Gorbacsov politikai örökségéről folytat vitát, az étteremben pedig Gorbacsov is megjelenik.

- Miatta van gazdasági zűrzavar!

- Miatta van lehetőségünk!

- Miatta van politikai instabilitás!

- Miatta van szabadságunk!

- Teljes káosz!

- Remény!

- Miatta van sok mindenünk... mint például Pizza Hut.

R.I.P. to a real one: the guy from the Pizza Hut commercial pic.twitter.com/8he9hUamPt