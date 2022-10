100 tehenet ajánlott Giorgia Meloniért az ugandai katonai vezető, Róma elfoglalásával fenyeget

Azonnal adnék neki 100 nkore tehenet! Mert bátor és igaz!!!

- írta a Twitteren Muhoozi Kainerugaba ugandai katonai parancsnok, aki nem mellesleg Uganda elnökének fia.

Olasz barátaimnak, ezek Nkore tehenek. A legszebb tehenek a földön. Tudom, hogy az európaiak virágot adnak a lányoknak. Soha nem értettem. A mi kultúránkban egy lánynak tehenet adsz

- magyarázta később Muhoozi.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg