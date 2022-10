Videó: csúnya hibát vétettek Liz Trussék, a kritikusok darabokra szedték őket

Politikai tipp! Ne állj kék háttér elé, ha közben összeomlik miattad az ország

- írta a Twitteren a munkáspárti grafikusokat tömörítő Labour Party Graphic Designers nevű oldal.

A baloldali grafikusok kihasználták a kék háttér adta lehetőséget, Liz Truss tory miniszterelnök mögé lesújtó gazdasági grafikonokat, illetve a gazdasági helyzet miatt nehéz helyzetbe kerülő embereket szerkesztettek.

Political tip! Don't stand in front of a bluescreen if you're in the middle of crashing the country pic.twitter.com/PcuMMNwxxj