Videó: így vészeli át az orosz támadásokat Kijev gorillája

Ahogy a hírügynökség által a Twitteren közzétett videón is látszik, egy fatüzelésű kályhát állítottak be a 48 éves Tony „otthonába”, amelyet minden reggel 20 fokig hevítenek föl. Emellett elemes világítótesteket is fölszereltek.

Kyiv Zoo is trying to keep animals like Tony the gorilla warm during hours-long power cuts. A team at Berlin Zoo has managed to raise $430,000 to pay for generators and other items https://t.co/jselRIosrF