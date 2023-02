"Melyik bolygó ez?" - Videón az Amerikát riadóra kényszerítő kémléggömb

Az Egyesült Államok kormánya észlelt és nyomon követ egy nagy magasságban repülő megfigyelő ballont, amely jelenleg az Egyesült Államok kontinentális része felett tartózkodik

- közölte csütörtökön Patrick Ryder dandártábornok, a Pentagon szóvivője.

Az amerikaiak mozgósították a vadászgépeket, de a katonai vezetők azt tanácsolták Joe Biden elnöknek, hogy ne lője le a léggömböt az égből, mert félő, hogy a törmelék biztonsági kockázatot jelenthet, és Biden elfogadta ezt a tanácsot.

Az alábbi felvételeket 2023. február 1-jén, szerdán készítették szemtanúk, amint a kínai kémléggömb a Montana állambeli Billings városa felett repült.

A felvételeken jól hallható, hogy a szemtanúk a Holdhoz viszonyítják az égbolton feltűnő eszközt, az egyik amerikai polgár pedig egyenesen azt kérdezi:

Melyik bolygó ez?

Az interneten azonnal megindult a Star Wars-tematikájú mémek gyártása, párhuzamot vonva az "Egy új remény" legendás jelenetével, amelyben Obi-Wan Kenobi így szól a feltűnő Halálcsillagot meglátva:

Ez nem hold! Ez egy űrállomás!

Thats no moon,Thats a Chinese balloon! pic.twitter.com/LpU1nIOTPh

Quick search on Google ended up with a Chinese spy balloon looking like a Death Star from Star wars #Spybaloon