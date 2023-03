Leleplező fotó: nem várt helyen bukkantak fel az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek

A Wagner-csoport mára nagy valószínűséggel elfoglalta Bahmut keleti részét, Jevgenyij Prigozsin, a zsoldosbrigád vezére ma a keleti városrész szélén található T-34-es emlékműtől jelentkezett be:

A látogatásról Prigozsin egy fotót is közzétett, melyen embereivel pózol. A fényképnek önmagában nem sok relevanciája van azon kívül, hogy megerősíti, hogy a zsoldosvezér a frontvonalon járt, ugyanakkor van vele kapcsolatosan egy apró érdekesség:

Prigozsin testőreinek egy része láthatólag amerikai gyártmányú M4-es gépkarabélyokkal van felszerelve.

️Wagner leader Prigozhin stands less than a kilometre from the centre of Bakhmut, Donetsk Oblast. 8th of March, 2023. pic.twitter.com/3Nj6tlCoE7