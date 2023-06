Videó: alig több mint egy éven belül másodszor omlott össze egy épülő híd a Gangesz felett

A hídon az összeomlás pillanatában senki nem tartózkodott, így személyi sérülés nem történt. A Reuters viszont arról ír, hogy egy biztonsági őr eltűnt.

A közösségi médiában terjed egy videó a híd összeomlásáról.

In the Indian state of Bihar, a four-lane bridge under construction over the Ganges River collapsed for the second time in two years. About $208 million was allocated for its construction. pic.twitter.com/2usPXeqrKd