Ma kezdődik az EFOTT

Ma startol az EFOTT, az egyetemisták fesztiváljaként a 18-29 éves korosztály egyik legkedveltebb nyári programja. A rendezvényen 6 színpadon több mint 100 fellépőt hallgathatunk. Július 12. és 16. között többek között a VALMAR, a Wellhello, Dzsúdló, a Halott Pénz, a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, Majka, a Blue, a La Bouche és a Culture Beat is koncertezik a Velencei-tó partján.

A Velencei-tónál július 12. és 16. között megrendezett fesztiválról Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke elmondta, rendkívüli fontos találkozási pont az egyetemi közösségek számára. „Az EFOTT a felsőoktatás ünnepe is egyben, hiszen az esti szórakozás mellett aktív, izgalmas nappali programokat is kínál: a fesztivál egyetemi kampuszát jelentő UNIversumba idén rekordszámú felsőoktatási intézmény jelentkezett, találkozási lehetőséget kínálva a hallgatóknak. Az EFOTT hagyományaihoz híven továbbra is kiemelt szerepet szán programjai között az egyetemes kultúra, valamint a magyar felsőoktatás kínálta lehetőségek bemutatására, népszerűsítésére” – fogalmazott.

Az egyetemisták legnagyobb fesztiváljának házigazdája idén a Pannon Egyetem lesz – az intézmény székhelye, Veszprém idén Európa Kulturális Fővárosa.

„Az ország első egyetemi fesztiválját Veszprémben rendeztük 1969-ben, ezt a hagyományt azóta is fontosnak tartjuk, igazi közösségteremtő erőként tekintünk rá” – mondta Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. Csillag Zsolt, az intézmény kancellárja pedig kiemelte: „a Pannon Egyetem 7 helyszínen több mint 100 attrakcióval várja a látogatókat a fesztiválon. Több mint 200 önkéntesünk segít majd, öregdiákoktól az oktatókon át a hallgatókig, az aktivitásaink középpontjában pedig a kultúra, az egészséges életmód, a digitalizáció és a fenntarthatóság áll majd”.

Szerdán a középiskolások és a fiatal egyetemisták kedvencei – a Carson Coma, T. Danny, a BSW és a VALMAR – veszik birtokba a nagyszínpadot. Csütörtökön színpadra lépnek a ’90-es és 2000-es évek nagy nemzetközi sztárjai, a Blue, a La Bouche és a Culture Beat, Geszti Péter egy különleges Best of Geszti-produkcióval érkezik, és visszatér az EFOTT nagyszínpadára Korda György és Balázs Klári is. Pénteken a Wellhello, Dzsúdló és a Halott Pénz, szombaton pedig többek között a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, valamint Majka koncertje várja a látogatókat.

Címlapkép: EFOTT