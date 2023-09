Itt a legfurcsább nyugati adomány: hamarosan lila reptéri buszok tűnnek fel az ukrajnai fronton

A lila buszok a Londonhoz közeli lutoni reptér és a lutoni vasútállomás között szállították az utasokat, de márciustól egy új vasúti járat váltotta ki őket, így fölöslegessé váltak. A tulajdonosok három buszt egy Ukrajnát segítő brit alapítványnak adtak át, amely eljuttatta azokat az ukrán haderőnek.

