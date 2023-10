Fotók: az amerikai külügyminiszter kisfia Zelenszkijnek öltözött a Fehér Ház halloweeni rendezvényén

A The Kyiv Independent X-oldalán közölt fotókon látható, hogy Antony Blinken kisfia a Zelenszkij által a háború kitörése óta használt zöld pulóverbe öltözött, rajta egy kettős, egy amerikai és egy ukrán zászlót ábrázoló kitűzővel. Blinken kislánya pedig egy kék-sárga ruhát vett fel, amelyek az ukrán zászló színei.

For a Halloween trick-or-treat event held at the White House on Oct. 30, U.S. Secretary of State Antony Blinkens son appeared to be dressed as Ukrainian President Volodymyr Zelensky, while his daughters costume was in Ukrainian national colors.Blinken, his wife Evan Ryan, and pic.twitter.com/iCHS3aKysS