Videó: saját anyanyelvén szólalt meg a Putyin mellett ülő államfő, az orosz vezetők azt sem tudták hirtelen, hova kapjanak

Vlagyimir Putyin csütörtökön más orosz vezetőkkel, így Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivővel a kazahsztáni Asztanába látogatott.

Miután az asztalnál ülő Putyin és kazah kollégája, Kaszim-Zsomart Tokajev dokumentumokat írt alá és kezet rázott, utóbbi azonban az orosz nyelvű megszólítás után kazah nyelven folytatta a záróbeszédét.

Az orosz vezetőket ez annyira meglepte, hogy Tokajev beszédének kezdetén kapkodva nyúltak tolmácseszközükhöz. A korábbi orosz–kazah találkozókon ugyanis megszokott volt, hogy a kazah vezetők oroszul mondták el beszédüket.

Changing timesDuring Putins visit to Kazakhstan, the Kazakh president opened his speech to in Kazakh instead of Russian.It had never happened before. The Russian delegation was shocked as they started looking for translation devices pic.twitter.com/nkstX1RP14