Az MI generálta ál-Putyin videókapcsolaton keresztül jelentkezett be az élő közvetítésbe, és teljesen úgy nézett ki, mint az orosz elnök.

Vlagyimir Vlagyimirovics, üdv, a szentpétervári állami egyetem hallgatója vagyok. Azt szeretném kérdezni, igaz-e, hogy számos dublőre van?

– tette fel az első kérdést, a második pedig úgy hangzott, miként vélekedik Putyin a mesterséges intelligencia veszélyeiről.

Látom, hogy hasonlítasz rám, és az én hangomon beszélsz. De átgondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, hogy csak egy ember lehet olyan, mint én, és beszélhet az én hangomon, és az én leszek

– válaszolt másának Putyin.

A felvétel oroszul megtekinthető itt:

The question that the AI ​​in the image of Putin asked Putin: How do you feel about your doubles? Putin: You look like me, speak with my voice, but I think that one person should be like me and speak with my voice. And that person will be me. https://t.co/GfULAxwb9x