Felvétel: olyat tett Emmanuel Macron, amire 60 éve nem volt példa francia államfő részéről

A decemberben 81 éves korában elhunyt Schäuble még életében maga kérte fel Macront, hogy mondjon beszédet búcsúztatásán.

Németország elvesztett egy államférfit. Európa elvesztette egy oszlopát. Franciaország elvesztett egy barátot

– mondta Macron a 15 perces beszédben.

Apparently Macron, who wasnt known for speaking German, took extra classes to deliver his memorial speech for Wolfgang Schäuble auf Deutsch. The result is quite impressive!Now its up to Scholz to learn some French and show similar dedication to Franco-German friendship pic.twitter.com/uD8sZYAMb1