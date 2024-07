VIP szépségsarokkal és "budget-friendly” ételekkel indul a Balaton Sound

Szerdán kezdődik a Heineken Balaton Sound: a szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy két nagyszínpadon, összesen féltucat zenei helyszínen indul a fesztivál Zamárdiban. A szervezők megújult VIP tematikákkal és élményekkel várják az érkezőket, az 1 km hosszú partszakasz pedig vízparti helyszínekkel, beach partikkal, valamint kényelmes lazulással várja a látogatókat.

A szerdai közlemény kiemeli: minden nap hajnalig tart a Heineken Nagyszínpad programja, az utolsó estet egy látványos EndShow zárja.

Az idei év egyik különlegessége, hogy a legnagyobb VIP helyszínt fák, indák és egzotikus növények borítják. Szolgáltatásai között pedig lesz szépség sarok, egyedi étel- és italkínálat, asztalszervíz és asztalfoglalás.

Ahogy a Szigeten, úgy a Sound esetében is a szervezők igyekeznek szem előtt tartani, hogy a vendégek kedvező áron tudjanak étkezni a fesztivál területén. Eszerint minden ételt árusító helyen megtalálható lesz az ú.n. „budget-friendly” étel, melynél a megfizethetőség és a tartalom a látogatók elégedettségét szolgálja. A pénztárcabarát ételek között találhatunk majd street burgert, pizza szeletet, fokhagymás-fejfölös-sajtos lángost, óriás palacsintát, belga gofrit, falafel boxot is.

A vendéglátás terén kiemelt szempont a környezettudatosság. A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett

kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak.

Szintén elvárás, hogy a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat használjanak és az alapanyag-beszerzéseik során is a fenntarthatóság kiemelt szerepet kapjon.

Idén is jelen lesz a Soundon a biztonságos fesztiválozást segítő szakértői csapata: a fesztiválozók biztonságával kapcsolatos területek szakértői azon túl, hogy edukálják a fiatalokat és felhívják a figyelmüket a fesztivál során esetlegesen felmerülő problémás esetekre, az őket segítő önkéntesekkel együtt a fesztiválon is jelen vannak, hogy helyszíni jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz. A Safety First program fontos, innovatív eleme a rendezvény alatt a Sound applikáción belül működő „pánikgomb”, amely lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén jelezhessék a fesztivál szervezőinek, ha segítségre szorulnak, vagy ha problémás esetet észleltek.

