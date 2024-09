Magyar cég lett a Barcelona új partnere

Több éves együttműködést kötött a BioTechUSA-cégcsoport a világ egyik legismertebb sportklubjával, az FC Barcelonával - tájékoztatta a vállalat a Portfolio-t hétfőn. Az együttműködés keretében a magyar tulajdonban lévő vállalatcsoport lett a katalán csapat új globális sport-táplálékkiegészítő partnere.

A közlemény szerint a hosszútávú partnerség keretében a magyar tulajdonban lévő vállalat látja el az FC Barcelona férfi és női első csapatát sport-táplálékkiegészítő termékeivel - a fehérjéktől, a vitaminokon át a regenerációt támogató készítményekig. a kapcsolódó táplálkozástudományi ismeretekkel együtt.

A partnerség a kutatásra, az oktatásra és a tudás-átadásra is kiterjed. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a márka minden évben közösen publikál majd egy nyilvánosan elérhető tanulmányt, amely a katalán sportklub szakértőinek és orvosi stábjának szakértői véleményével is kiegészülve értékeli a BioTechUSA-cégcsoport bizonyos táplálékkiegészítőinek sportteljesítményre gyakorolt hatásait. Emellett a felek a katalán klub szakértőinek részvételével, előadássorozat keretében hozzák el a Barcelona módszertanát a magyar élsport szakembereinek.

