Bakelittől a Spotify-ig - Elképesztő ábrán az amerikai zeneipar elmúlt 40 éve

Vajon melyik zenei adathordozó termelte a legnagyobb bevételt az USA zeneiparának elmúlt 40 évében? Az alábbi ábrán remekül kirajzolódik, hogy 1978 és 2018 között melyik adathordozó milyen arányban képviseltette magát a zeneipar teljes bevételéből. A kezdeti években a bakelit az egyeduralkodó, majd 1983 körül kezdi megelőzni a kazetta, majd a 90-es évek elején már a CD kerül az élre, ami a fénykorát 1999-ben érte el, ami egyben az amerikai zeneipar csúcsa is volt, 21,5 milliárd dollár éves bevétellel. Ezt követően 10 éven át a zeneipar bevételei jelentős zuhanásnak indultak, éves szinten 7-8 milliárd dollár körüli értékre, bár ekkor még mindig a CD állt az élen. A fájlletöltések időszaka a 2010-es évek első felét jellemezte, mindössze egy-két éven át állt az élen. Nagyjából 2015-től a streaming szolgáltatók vették át az uralmat, ami az előfizetések számának növekedésével a bevételekben is érezhető növekedést hozott, így az iparág bevétele 2018-ra ismét megközelítette a 10 milliárd dollárt és a növekedés feltehetően tovább fog folytatódni. Érdemes lenne egyébként ugyanezt Magyarországra is megnézni, ahol a különböző adathordozók típusában feltehetően - különösen a kezdeti időszakban - lenne néhány évnyi késés.