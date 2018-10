Beperelte az easyJet a Netflixet az "Easy" című sorozata miatt

A miénk az "easy" szó és még legalább ezer olyan szóra van védjegyünk, ami az "easy"-előtaggal indul. Nem hagyhatjuk, hogy bárki használja a márkanevünket, különösen ha a mi színeinket és betűtípusunkat használja

Beperelte az easyJet egyik alapítója a Netflixet az "Easy" című sorozata miatt. A második évadát élő sorozat nevét kifogásolta Stelios Haji-Ioannou, miután Európában meglehetősen széleskörűen levédette az "easy" szó használatát.A brit bíróságon nyújtotta be keresetét az easyJet egykori alapítója, aki azt akarja elérni, hogy a Netflix sorozata más név alatt fusson Európában és 10 ezer font kártérítést is követel.Stelios cége, az easyGroup birtokolja többek között az easyBus, az easyHotel, az easyCar, az easyproperty, az easyOffice, az easyFoodstore, az easyCoffee, az easyMoney és az easyGym márkaneveket is.- közölte.A Chicagóban játszódó sorozat 2016-ban indult a Netflixen. A párkapcsolatokról szól, sok köze nincs a légiközlekedéshez. A harmadik és egyben befejező évadot jövőre vetítik.