Eladták az MTK focicsapatát

2019. május 29. 14:07

Új kizárólagos tulajdonos avan az MTK futballcsapatának, melyet az eddigi társtulajdonos vásárolt meg - jelentette be a klub közleményben.



Az eddig inkább háttérben maradó üzletember és az MTK futballklub eddigi társtulajdonosa, a Profólió cégcsoport tulajdonosa, Zakor Sándor veszi át az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. kizárólagos irányítását - jelentették be szerdán.



Zakor Sándor a Brightly reklámügynökség, a Profield eladásösztönző ügynökség és a Protocall call-center, valamint a munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Prohumán tulajdonosa. Ez utóbbi vállalat a régió egyik vezető HR-szolgáltatójaként évente több mint 20 ezer ember számára biztosít munkát, amivel az ország 14. legnagyobb munkaadójának is számít. A cégcsoport éves árbevétele közel 60 milliárd forint.



