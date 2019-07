Elismerték az ételfutárok: beleesznek a rendelésekbe

A US Foods készített egy felmérést az ételszállítási szokásokról 500 ételfutár és 1500 ételkiszállítási appot használó felnőtt körében. Ebből kiderült, hogy az ételfutárok 54%-át már kísértésbe hozta a kiszállítandó étel illata, 28%-uk pedig konkrétan bele is evett egy-egy rendelésbe (értve ez alatt azt is, hogy egy rendelés egyes elemeit vették ki és azt ették meg).Valószínűleg nem véletlen, hogy a tanulmány szerint a fogyasztók 85%-a a hamisíthatatlan címkével ellátott ételt preferál, vagy legalábbis olyat, ami jól le van ragasztva, amikor kézhez kapják. Persze a fogyasztókkal is van gond, az ételfutárok szerint a legégetőbb az, hogy nem nagyon adnak borravalót.A megkérdezett ételfutárok 60%-a mondta azt, hogy csak kevés borravalót kapnak vagy egyáltalán semmit. A vásárlók 95%-a viszont azt állítja, igenis ad borravalót a kiszállítóknak, habár 66%-ukat nagyban befolyásolja a borravaló mérlegelésekor az is, hogy mennyi a szolgáltatás és a kiszállítás díja.