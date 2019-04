Felejtsünk el mindent, amit eddig az agyhalálról tudtunk?

A kutatás mégis egy sor bioetikai kérdést hozott a felszínre, köztük az agyhalál definíciójának problémáját és azokat a lehetséges következményeket, amelyek a szervadományozással kapcsolatos protokollt érintik.

Amikor kiemelték a neuronokat a kezelt agyból, és elektromosan stimulálták azokat, a sejtek reakciója azt jelezte, hogy éltek.

A Yale Egyetem kutatónak sikerült újjáéleszteni alapvető sejtaktivitást órákkal korábban levágott sertések agyában. A sikeres kísérlet reményt adhat a stroke és az agysérülések kezelésében, de egyúttal a halál eddigi definíciójáról is kérdéseket vet fel.A tudósok hangsúlyozták, hogy a kísérlet során a levágott disznók agya semmit sem érzékelt, és az állat nem is nyerte vissza tudatát. Orvosi értelemben "ez nem élő agy" - jelentette ki Nenad Sestan, a Yale Orvosi Egyetemének tudósa a Nature csütörtöki számában megjelent tanulmány egyik szerzője. A kutatók azt is leszögezték, hogy nem is volt szándékukban megkísérelni a levágott fejű disznók tudatának újraélesztését.A kutatás eredményei a szerzők szerint nem hoztak konkrét klinikai áttörést az emberek számára. UgyanakkorA Yale kutatói 32 vágóhídon levágott sertés fejét használták a kísérletben. A tanulmány szerint a sertések agyába négy órával a fej levágása után pumpáltak speciális művért. Az agy nem mutatott olyan elektromos aktivitást, ami arra utalt volna, hogy a tudat visszatért volna, de hatórás pumpálás után a tudósok megállapították, hogy az agy bizonyos területén a beavatkozás hatására újra életre keltek a sejtek, míg a nem kezelt agysejtek pusztulásnak indultak.Megvizsgálták a mesterséges vért is, amelyet a disznók agyába pumpáltak, azután, hogy kivezették belőle, és kiderült, hogy az agy sejtjei felvették a vércukrot és az oxigént és szén-dioxidot termeltek, ami szintén annak jele, hogy működtek.Az is kiderült a kísérletben, hogy a véredényeket tágító gyógyszerre is reagáltak a kezelt agy véredényei.A kutatók most azt vizsgálják, hogy ha hat óránál tovább kezelik az agyat, vajon fenn tudják-e tartani a megfigyelt sejtműködést. (MTI)