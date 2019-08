Felrobbantotta a fél internetet egy egyszerű matematikai egyenlet, amit senki nem tud megoldani

Anything other than 1 is absolutely wrong hth — Alex⚓ (@ClassyXhakalaca) 2019. július 28.

1. The amount of people saying 16 need to retake math 😭 — JKOurEuphoria (@JungKookQueen97) 2019. július 28.

took 3 calc classes, differential equations and linear algebra, it's 16 bro — jake chyllenhaal (@corynhendrix) 2019. július 30.

The answer is 100



8/2 = 60

2+2 = 5

60 x 5 = 100 — mark (@emocowboy410) 2019. július 30.

IM SICK OF YALL pic.twitter.com/lCE1F1qg7b — como siempre (@skylarrousse) 2019. július 30.

If you do PEMDAS, the answer is 1. If you do BEDMAS, the answer is 16 https://t.co/RVH4DwiA0i — Waell (@waellomo) 2019. július 30.

A fél internet egy matematikai egyenlet megoldásán pörög. Az egyenlet egyszerűnek tűnik, nincs benne semmi ismeretlen, csak számok, szorzás, osztás, összeadás és egy zárójel. Mégis diplomás matematikusok, professzorok vitatkoznak egymással a megoldáson. Merthogy úgy tűnik, több jó válasz is van.Az internetes háborút kiváltó egyenlet:Az egyenletnek több jó megoldása is van, amiatt, mert eltérő matematikai iskolák és megközelítések vannak arra, hogy melyik műveleti jel élvez elsőbbséget a másikkal szemben. Az egyik megközelítés szerint az egyenletben a műveleti jelek sorrendje a zárójel, kitevők, szorzás, osztás, összeadás, kivonás, míg a másik szerint a sorrend a zárójel, egyenlet rendezése, majd az osztás, szorzás, összeadás és kivonás.Mondani sem kell, a kommentelők két külön táborba rendeződtek a saját megoldásukat pereferálva, összeszedtünk párat közülük: