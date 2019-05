Ilyen az, amikor egy sportágat tudománnyá alakítanak át

Rendkívül érdekes (nemcsak a kosárlabda iránt érdeklődők számára izgalmas) videót készített a matematikus PhD fokozattal rendelkező Ivana Seric munkájáról a Bloomberg a jövő munkáit feldolgozó sorozata keretében.A szakember adatelemzőként dolgozik a Philadelphia 76ers NBA-csapatnál és munkájával, javaslataival valóságos tudománnyá alakította át a játékot az adatokra építve és valószínűleg (9 másik munkatársaival közösen) nagy szerepe van abban, hogy a profi amerikai kosárlabdacsapat az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta az idei szezonban. A keleti főcsoportban a harmadik helyen végzett és a keleti elődöntőben kapott ki a Toronto Raptors csapatától (amely jelenleg is játssza a nagydöntőt a Golden State Warriors csapatával).Az adatelemzés másik következménye, hogy megváltozott az NBA-meccsek képe. Sokkal többször próbálkoznak a játékosok 3 pontosokkal (a legkülönbözőbb pozícióban játszó emberek is) és emiatt többször van akció a 3 pontos vonalon kívül.Az is érdekes részlete a videónak, hogy honnan áll rendelkezésre ilyen mennyiségű adat az elemzők számára. A profi bajnokságban 2013-ban bevezetett technológia következtében minden csarnokban rengeteg kamerát helyeztek el, amivel lehet követni a játékosok pozícióját, mozgását, mivel egy ilyen eszköz másodpercenként 25 képet készít.Érdemes megnézni a 8 perces videót, melyben Ivana Seric múltjával és sikereivel is foglalkoznak, megszólaltatva a csapat edzőjét is: