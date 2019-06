Ma éjjel hadgyakorlatot tartanak Budapest felett

Angyalföldi Sportközpont focipálya

Duna Plaza mögött a folyóparton kijelölt betonos terület

Hétfőn este 18:00 és 24:00 között "jelentős hanghatásokra" lehet számítani Budapesten sebesültszállító helikopterek gyakorlatozása miatt - közölte a Honvédelmi Minisztérium.A Budakeszi irányból érkező - és ebbe az irányba távozó - helikopterek a XIII. kerületben szállnak le, ezért a környéken fokozott katonai jelenlét is várható. A helikopterek kijelölt leszállási helyszínei:Magyarország, mint befogadó nemzet - a vonatkozó hatályos nemzeti műveleti eljárási szabályok alapján - közreműködik az ide érkező, a nyári katonai gyakorlatok ideje alatt esetlegesen megsérült katonák egészségügyi ellátásában, amely többek között a légi úton történő szállítást is jelenti.A leszállóhelyeket a hétfő éjszakai gyakorló repüléseket követően - június 12-ig - kizárólag valós egészségügyi sérültszállító feladat végrehajtása esetén veszik igénybe. A leszállóhelyek környezetének forgalmát a Magyar Honvédség és a Rendőrség munkatársai közösen biztosítják. A sérültek szakintézetbe történő szállításában az Országos Mentőszolgálat is részt vesz.