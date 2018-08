Két látványos ábrán, hogyan alakul a magyar áramfogyasztás és -termelés a hőségben

Erőművi termelés tüzelőanyag szerinti bontásban (nettó üzemirányítási mérés alapján)

Mavir

Az év eddigi legmelegebb napjait éli Magyarország, ennek megfelelően pedig az áramfogyasztás fokozatosan emelkedett a héten.A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító honlapján számos más adat mellett az aktuális fogyasztási és termelési információkat is ismerteti. Ezekből kiderül, hogy ezen a héten a magyar villamosenergia-rendszer terhelési csúcsai (a legmagasabb fogyasztás) minden nap 6000 MW fölé emelkedtek. A csúcsok a kora délutáni órákban álltak elő, amikor a legmagasabb a hőmérséklet napon belül. A héten csütörtökön kora délután volt a legnagyobb a rendszerterhelés, ekkor a tényadatok szerint megközelítette a 6300 MW-ot. (A Mavir korábbi becslése valamivel 6300 MW feletti értéket várt.) Az ábrán az is jól látszik, hogy a hétvégén jóval alacsonyabb a terhelés.

Ettől jóval elmarad a hazai erőművi termelés, így a magyar áramfogyasztók ellátása jelentős arányban (jelenleg több mint 32%) a környező országokból származó importból történik. Az áramtermelés mintázata is más, mint a fogyasztásé: a késő délelőtti - kora délutáni magasabb értékeket általában az esti órákban követi a napon belüli csúcs. Az alábbi ábrán tüzelőanyag szerinti bontásban látszik az elmúlt heti áramtermelés alakulása. A legmagasabb össztermelést csütörtök este kilenc óra után érte el a hazai erőműpark, 3840 MW fölötti termeléssel. A grafikonon az is kirajzolódik, hogy a Paksi Atomerőmű termelése a héten fokozatosan csökkent, összességében közel 100 MW-tal (1800 MW feletti szintről valamivel 1700 MW fölé).A jelenség oka éppen a kánikula, és a Duna melegedése. A Paksi Atomerőmű blokkjai frissvíz-hűtésűek (a Dunából kiemelt víz közvetlenül hűti a turbinák kondenzátorait), a Duna vízhőmérsékletének emelkedése pedig rontja a blokkok termikus hatásfokát, aminek következtében az erőmű által termelt villamos energia mennyisége is csökken.