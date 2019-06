Már az óvodásoknak is magas lehet a vérnyomása

Kevés gyermekorvos véli úgy, hogy a túlsúly és az elhízás következményei már egész kis korban is jelentkeznek, tanulmányunk azonban azt mutatja, hogy tévednek. Véleményük akadályozza a probléma megelőzését és kezelését

Gyere el a Portfolio Private Health Forum 2019 konferenciájára: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az adatok elemzése többek között azt mutatta meg, hogy annak a gyereknek, aki négy- és hatévesen túlsúlyos vagy elhízott volt, két- vagy háromszor nagyobb eséllyel volt magas a vérnyomása, mint normális súlyú kortársainak.

A magas vérnyomás a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb kockázati tényezője

Minden páciensnek táplálkozási tanácsadást kell tartanom

Gyere el a Portfolio Private Health Forum 2019 konferenciájára: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A túlsúly az óvodás korú gyerekek körében több mint kétszeresére növeli a magas vérnyomás kockázatát egy új spanyol kutatás alapján, amely a European Journal of Preventive Cardiology című szaklap friss számában jelent meg.- idézte közleményében a folyóiratot kiadó Európai Kardiológiai Társaság. Galán és kollégái egy gyerekkori elhízást vizsgáló kutatásban vettek részt, amelynek a madridi régióban élő gyerekek voltak az alanyai.Megmérték a magasságukat négyévesen, fejlegyezték a nemüket, édesanyjuk létkörülményeit és még néhány más tényezőt. 32 gyermekorvos mérte meg a súlyukat, a haskörfogatukat és a vérnyomásukat. A vizsgálatot két évvel később megismételték.Azoknak a gyerekeknek, akik négyévesen túlsúlyosak voltak, hatévesen azonban már normál súlyúak, hasonló volt a vérnyomása, mint azoknak, akiknél mindkét életkorban átlagos testtömeget mértek.- írta a tanulmányhoz fűzött kommentárjában Eero Haapala, a finn Jyväskyläi Egyetem kutatója, aki három dolgot tanácsol a kockázat csökkentésére: az elegendő mozgást, az egészséges étrendet és a dohányzás kerülését. Az első két tanács a gyereknél is fontos.Egy göttingeni gyermek- és ifjúsági kardiológiai prevenciós klinika vezetője, Martin Hulpke-Wette nagyon lényegesnek tartja a tanulmány eredményeit, praxisából tudja, hogy már a gyerekeknél is fontos, az egészséget befolyásoló tényező a túlsúly és a magas vérnyomás.Véleménye szerint sürgős politikai beavatkozásra lenne szükség: sok élelmiszer - különösen azok, amelyeket kifejezetten a gyerekeknek szánnak - túl sok cukrot tartalmaz, ezt a többség nem tudja.- hangsúlyozta Hulpke-Wette, aki hozzátette, hogy a 2-es típusú diabéteszt leginkább a helytelen táplálkozás okozza.(MTI, Portfolio)