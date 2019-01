Nem gondolnád, mire nem jók a drónok - A légszennyezettség ellen vetik be őket Bangkokban

Nem csak Magyarországon, de a világ más pontjain is egyre nagyobb problémát okoz a légszennyezettség növekedése. Így van ezzel Bangkok, Thaiföld fővárosa is, ahol szokatlan módszerrel igyekeznek mérsékelni a szennyezést: vizet permetező drónokkal. A városban a kisméretű szálló por (PM2,5) koncentrációja elérte a 185 mikrogramm/köbméteres szintet, ami az emberi egészségre már rendkívül veszélyes. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott szint 10 mikrogramm/köbméter.A kormány válaszul olyan drónok bevetéséről döntött, amelyek vizet permetezve némileg csökkenthetik a szennyeződést, egy részét kimosva a városi levegőből. A kicsi, távirányítású drónok -, amelyeket permetezőként eddig jellemzően a mezőgazdaságban használták - a vízzel együtt egy nem veszélyes vegyi anyagot is a levegőbe juttatnak a Bangkok Post beszámolója szerint. A hatóságok egyelőre tesztelik a módszert, egy-egy tesztrepülésen hat darab drónt használva. A talajszint felett 25 méterrel, 30-40 periódusokban permetező drónok állítólag 10 mikrogrammal tudták mérsékelni a szennyezést köbméterenként, az azonban nem világos, hogy: 1) a mérésekre a drónok bevetésének helyszínéhez képest hol 2) és mikor került sor.A légszennyezettség problémáját rendkívül komolyan veszik Thaiföldön, ezt bizonyítja, hogy a dróntesztet maga a miniszterelnök, Prayut Chan-o-cha is figyelemmel követte és sikeresnek ítélte. A helyzet kezelésére más intézkedéseket is terveznek, egyebek mellett például a jelentősebb kibocsátói kör, így a járművek szigorúbb ellenőrzését is. A PM2,5 fő forrásai a fa és egyéb szilárd tüzelőanyagok égetése, erőművek, valamint a dízelüzemű járművek.