Őrizetbe vették a Wall Street Farkasa film producerét - Korrupcióval vádolják

A malajziai hatóságok csütörtökön őrizetbe vették Riza Azizt, a Wall Street farkasa című film producerét a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) ellopott pénz "tisztára" mosásának vádjával.A vállalkozót - aki a korrupciós botrányok övezte Najib Razak volt miniszterelnök mostohafia - a malajziai korrupcióellenes bizottság székhelyén vették őrizetbe, ahova behívták tanúskodni csütörtökön. Később azonban óvadék ellenében szabadon engedték.Aziznak - aki a Red Granite Pictures filmgyártó vállalat társalapítója - pénteken meg kell jelennie egy Kuala Lumpur-i bíróságon, ahol vádat emelnek ellene öt rendbeli pénzmosásban - mutattak rá rendőrségi források a malajziai The Star című napilapnak.Az amerikai rendőrség 2016-ban 155 millió dollárra (44 milliárd 330 millió forintra) becsülte az összeget, amelyet az 1MDB-alapból az említett filmgyártó cég bankszámláira utaltak a Leonardo DiCaprio főszereplésével és Martin Scorsese rendezésével készült film finanszírozása céljából. Aziz rendszeresen tagadta, hogy bármilyen köze van a szóban forgó korrupciós ügyhöz.Az EFE spanyol hírügynökség azonban megjegyzi, hogy a Red Granite Pictures 2018-ban vállalta, hogy 60 millió dollárt (17 milliárd 160 millió forintot) fizet ki egy, az amerikai igazságszolgáltatás által indított polgár per megszüntetése érdekében.A malajziai 1MDB-botrány 2015-ben robbant ki, miután a The Wall Street Journal című amerikai napilap és a Sarawak Report londoni székhelyű oknyomozó portál feltárta, hogy Razak kormányfőként 681 millió dollárnak (194 milliárd 766 millió forintnak) megfelelő összeget irányított át a teljes mértékben a kormány ellenőrzése alatt álló 1MDB-alapbtól saját bankszámláira. Mind Najib, mind az 1MDB vezetősége tagadta, hogy bűncselekmény történt.A malajziai ügyészség vizsgálata nyomán 2016 januárjában felmentették az akkori miniszterelnököt a vádak alól. A volt kormányfő 2009-ben hozta létre az 1MDB-t a gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében, de az alap többmilliárdos adósságot halmozott fel. A hatalmas korrupciós botrány a Razak vezette koalíció bukását eredményezte, és az új miniszterelnök, Mahathir Mohamad tavaly elrendelte az ügyben a nyomozás újraindítását. Razak ellen azóta 42 pontban emeltek vádat, egyebek között pénzmosás és hatalommal való visszaélés miatt. A volt kormányfőn kívül vádat emeltek felesége, Rosmah Mansor ellen is, aki Aziz anyja.