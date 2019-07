A jövő üzletét nyitotta meg Pesten a svájci élelmiszermulti

Nagyot dobott az Andrássy úton a Nespresso, mert minden túlzás nélkül egy teljesen új koncepciójú, omnichannel , valóban élményközpontú üzletté alakította a pesti butikját, ahol megszűntette a klasszikus, mondhatni konzervatív vásárlói élményt, konkrétan azt, hogy bemegyünk, sorban állunk, sorra kerülünk, választunk, fizetünk, és kisétálunk. Mostantól aki belép annak nem terméket adnak el majd, hanem élményt. Hogy miért jó ez? Nem kell sokat találgatni.Ha a belépésnél már azonnal megfogják a kezünk és folyamatosan foglalkoznak velünk, megszagoltatják a friss pörkölést, megtapintatják a gyönyörűre őrőlt kávészemeket, és egy VR (virtuális valóság) szemüveggel elküldenek minket a kolumbiai ültetvényekre, amin keresztül szinte testközeli bepillantást nyerhetünk a szegényes körülmények között élő és dolgozó, kimondottan nehéz fizikai munkát végző, de annál boldogabb és a munkájukra büszke kávétermesztők mindennapjaiba, akkor legyen erőnk nem még 3 dobozt kérni az exkluzív limitált kiadásból. Szóval a lényeg, hogy mindenki jól járjon, a vásárló (ha van erre ideje), akkor kapjon valami különlegeset, ami több mint a 2 havonta megvásárolt 120 kapszulája, a Nespresso pedig még szorosabbra fűzze a kapcsolatát a fogyasztóival, és hát esetleg több kávét is adjon el.Az, hogy nincs klasszikus sorban állás és kassza, az egyik legérdekesebb újítás. Tulajdonképpen az élményeken végigkísérő szakértőnél van egy tablet, így bármelyik pillanatban, bármelyik élmény átélése közben hasít belénk villámként a vágy, hogy 5 csík kolumbiai örleményt akarunk, de azonnal, akkor azt a kávészakértő kolléga rögzíti, és amint végeztünk a vidámparkszerű élményekkel az összerendelt dolgokat a "pick up" pultnál vehetjük át. Sőt, ha valaki még a mai világban kp-s fizetésre vetemedne, akkor ebben egy automata pénzkezelő segíti.A belső tér is átalakult, a korábbi sötét színek helyett világosabb, melegebb, otthonosabb, egyes helyeken "latte" vagy épp "cappuccino" árnyalatok, illetve természetes felületek fogadják a vásárlót. A Boutique-ba érkező vásárlók rögtön a bejárat melletti első kóstolóasztalnál megismerhetik a Nespresso aktuális kávéújdonságait. Az üzlettér hátsó részét díszítő Atelier kóstolóasztalnál a látogatók elleshetik kedvenc kávéreceptjeik elkészítésének titkait, megtanulhatják a tökéletes tejhab előállításának fortélyait, vagy kipróbálhatják a kávégépeket. Ez lesz a színhelye a jövőben megrendezendő kávés Masterclass workshopoknak, melyek keretében a kávérajongók elmélyíthetik tudásukat a kávé világáról. Az érdeklődők egyedi illat- és kóstolóélményekkel is gazdagodhatnak, és egy VR-szemüveg segítségével pedig bejárhatják a kolumbiai kávétermőterületeket is.A megújult Boutique a vásárlás technikai részleteit illetően is innovatív. Magyarországon elsőként vásárláskönnyítő digitális megoldások kerültek bevezetésre, melyeknek köszönhetően megszűntek a hagyományos kasszapultok, és a teljes üzlettér bejárhatóvá vált. M, akik az üzlet bármely pontján rendelkezésre állnak. A készpénzzel fizető vásárlókat pedig egy automata pénzkezelő segíti.A pillanatnyi élmények mellett a Nespresso számára legalább ugyanolyan fontos a jövő, így az új Boutique-ban kiemelt figyelmet kapott a fenntarthatóság. Olyan belsőépítészeti elemek kaptak helyet, mint avagy aés burkolatok. Emellett kialakításra került a már megszokott használtkapszula-gyűjtőpont is. Az Andrássy úti Boutique a helyi művészetnek is helyet ad, az üzlettér falain újrahasznosított kapszulák felhasználásával készült helyi virágmotívumok jelennek meg.