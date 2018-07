Történelmének egyik legsúlyosabb sörösüvegválsága fenyegeti Németországot

Mintha nem lenne elég, hogy rasszizmusra hivatkozva Mesut Özil otthagyta a német válogatottat, most egy még nagyobb csapás fenyegeti Németországot: a sörösüvegválság.A legújabb hőhullámok hatására ugyanis igencsak megnőtt a germán sörkereslet, de nem a folyékony kenyér, hanem a sörösüveg kínálati korlátaival találkozott először. Az üvegeket jellemzően évente egyszer rendelik meg a főzdék, és nagyon gyakran nincs lehetőségük utánrendelni. A sörösdoboz pedig egyszerűen nem része a német sörkultúrának.A németek rászoktak, hogy ebben a melegben nem váltják vissza a kiürített sörösüvegeket, inkább kidobják vagy otthon halmozzák fel őket. Ezzel sörösüvegenként 8-15 eurócenttől esnek el. A Német Sörfőzdék Szövetségének szóvivője szerint nyáron amúgy is jellemző, hogy későn viszik vissza az üvegeket a boltokba a fogyasztók, de ez a jelenség idén kritikus méreteket öltött.Ennél volt azért már súlyosabb év is: 2012-ben a híres müncheni Hofbräu csak üres üvegek fejében adott el sört. A bochumi Moritz Ferge sörfőzde most odáig jutott, hogy a Facebookon kéri kedvelői segítségét, váltsák vissza felhalmozott sörösüvegeiket.