Itt az EU-s pénz, hol az EU-s pénz a magyar koronavírus válság alatt?

Ez most kivételesen egy olyan politikai vita, ahol a tények elég könnyen ellenőrizhetőek. A tényekből leszűrhető következtetés pedig az, hogy az Európai Unió a válságban eddig nagyjából minden jelenleg rendelkezésére álló eszközt bevetett annak érdekében, hogy a tagállamoknak – köztük Magyarországnak – segítsen:

Az Európai Központi Bank (EKB) összesen 870 milliárd euróval bővítette eszközvásárlási programját, az euró-övezet GDP-jének 7,3%-át kitevő plusz likviditást pumpálva a gazdaságba. Ezen túlmenően, 3 trillió eurós refinanszírozási lehetőséget kínálnak fel a kereskedelmi bankoknak, mínusz 0,75%-os kamatláb mellett. Azaz: effektíve fizetnek a bankoknak, hogy hitelezzenek a gazdasági szereplőknek.

A Bizottság javaslatára a Tanács úgy döntött, hogy szabad kezet ad a tagállamoknak a költségvetési politika területén. Nyugodtan növelhetik a kiadásokat, csökkenthetik a bevételeiket, elengedhetik a költségvetési deficiteket, vehetnek fel hitelt is, ha úgy akarják – most az egyszer senkit nem fognak elmarasztalni ezért. Akinek még rémlik a „stabilitási paktum”, a „konvergenciaprogram”, vagy a „túlzott deficit eljárás” fogalma, pontosan érti, hogy ez egy példa nélküli és jelentős döntés. Egyben bejelentették az állami támogatási szabályok lazítását.

Végül pedig, megint Bizottság javaslatára – és az összes magyar EP képviselő támogatásával – a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy az EU strukturális alapok támogatásait akár teljes mértékben átcsoportosítsák a vírus okozta egészségügyi és gazdasági válság leküzdésére. Emellett a tagországoknak járó előlegeket az EU azonnal és feltétel nélkül folyósítja, míg a tőlük várt visszafizetésekről 2025-ig lemond. Egyben megnyitotta előttük az EU Szolidaritási Alapját és a Globalizációs Kiigazítási Alapot. E döntések jelentőségét mérlegelve megint érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy az elmúlt tíz évben a kohéziós politika – okkal és helyesen – pont az ellenkező irányba masírozott: igyekezvén a támogatásokat egyre inkább feltételekhez kötni, és az EU közös gazdaságpolitikai célkitűzéseinek szolgálatába állítani (vö. Lisszabon, és Európa 2020 stratégia).

Másképpen fogalmazva: az EU mindenét, amije van, azonnal odaadta. Többet azért nem adott, mert nem tud. További pénze nincs, és addig nem is lesz, amíg a tagállamok állam- és kormányfői – köztük Orbán Viktor – le nem zárják végre-valahára a 2021-2027-es EU-költségvetésről most már két éve tartó huzavonájukat. Hiába a mutogatás: a fekete Péter szokás szerint nem „Brüsszelnél”, hanem a Tanácsnál, a tagállamoknál van. Természetesen, ebben a vitában Orbán Viktor sem a csökkentés pártján van – de látnunk kell: a magyar kormány politikája, amellyel az európai szolidaritást folyamatosan megkérdőjelezi, mára az egyik legfőbb érv azoknak a kezében, akik a kohéziós politika erőteljes megfaragását követelik. De ez már egy másik történet.

Visszatérve az itt és most kérdéséhez, és a konkrét pénzügyi adatokhoz:

Magyarország pénzügyi mérlege az EU-val szemben az EB intézkedései hatására 2020-ban mintegy 300 milliárd forinttal pozitívabb lesz, mint egyébként lenne. Ezen felül, az eredetileg tervezettnél gyorsabban kap meg még kb. 200 milliárdot, és ez az 500 milliárd 2025-ig (sőt, minden bizonnyal végleg) itt is marad, plusz likviditást teremtve a magyar költségvetésnek. Ennyivel kevesebb hitelt kell felvenni a kiadások finanszírozásához. Hogy ez lényegtelen volna? Aligha.

Az, hogy az EB által említett további kb. 1500 milliárd forintból mennyi jut a válság kezelésére, az a magyar kormány döntése lesz. Az az állítás ugyanis, miszerint az Uniótól kapott forrásokat Magyarország már rég felhasználta, ebben a formában nem igaz – és ez mind az Európai Unió, mind a magyar kormány által publikált adatokból egyértelműen kiderül.

Ami az EU adatait illeti: Brüsszel könyvelése szerint a Magyarország a 2014-2020-as időszakban járó támogatásból eddig 45%-ot hívott le. Ebből 7% az EU előlege, tehát a felhasználás összege eddig 38%. A ténylegesen még igénybe nem vett összeg 15,5 milliárd euró, mai árfolyamon 5700 milliárd forint.

A kormány politikusainak állítása, mely szerint Magyarországnak már nincs EU-pénze, nyilván arra vonatkozik, hogy a 2014-2020-as időszakban a magyar fejlesztési programok terhére tett kötelezettségvállalások összege már meghaladja a teljes keretet. Hogy ez miért van így, illetve hogy szükséges és bölcs dolog volt-e az EU-támogatásokat még a 2018-as választások előtt, rohammunkában szétosztogatni, megint egy másik történet. Akárhogy is: a következmény valóban az, hogy az Európai Unió által felkínált segítség kihasználásához átcsoportosítás szükséges. De ez egyetlen másik tagországban sincs másként. Az oka pedig nem egy „újabb brüsszeli ármány”, hanem csakis az, hogy az Unió másként egyszerűen nem tud segíteni.

A pártpolitikai vitát ezen a ponton akár félre is tehetjük. Innentől mindenkinek lelke rajta, hogy miért és mivel érvel.

Jöjjön akkor a fontosabb, mert gyakorlati kérdés: ha az EU segítsége valós, mit kellene tennie a magyar kormánynak ahhoz, hogy a strukturális alapok forrásaiból egészségügyi beszerzéseket, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kamatmentes hiteleket, illetve a részben vagy egészben megélhetésüket elveszítő polgárok bérét finanszírozhassa? Valóban szükség van-e arra, hogy az állam tömegével mondja fel az Operatív Programokban már megkötött támogatási szerződéseket? Aligha. Ennél létezik kreatívabb, és hatékonyabb megoldás is.

Amit meg lehet, és – a fenyegető válság méretét látva, legalább részben meg is kellene – tenni, az a következő:

Először is, át lehet csoportosítani az összes, támogatási szerződés keretében még oda nem ígért forrást. A 110%-os aggregált kötelezettségvállalás ugyanis egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyetlen programban se lenne már ilyen pénz. Annál is inkább, mert a forint árfolyamának beszakadása eddig közel 10%-kal megnövelte a még fel nem használt 15,5 milliárd euró forintban mért értékét. Másfél milliárd euró pedig önmagában véve is további 500 milliárd forint extra forrás.

Másodszor , le lehet állítani, át lehet ütemezni mindazon állami projekteket, amelyeknek nincs köze a válság leküzdéséhez – cserébe azért, hogy emberéleteket, vagy álláshelyeket mentsünk meg.

, le lehet állítani, át lehet ütemezni mindazon állami projekteket, amelyeknek nincs köze a válság leküzdéséhez – cserébe azért, hogy emberéleteket, vagy álláshelyeket mentsünk meg. Harmadszor, módosítani lehet mindazon projekteket, amelyek jelenleg nem a válságkezelést szolgálják, de ahhoz közel állnak, és kis változtatással ahhoz is igénybe vehetőek. Ilyenek lehetnek például az egészségügy fejlesztését, a munkanélküliség kezelését, vagy a kis- és középvállalkozások forrásszerzését szolgáló projektek, pénzügyi alapok.

Hangsúlyozzuk: a fentiek olyan lépések, amelyek jelentős érdeksérelem nélkül megvalósíthatóak, és döntően az állam működésének hatókörén belül maradhatnak.

Ott pedig, ahol a kedvezményezettek magánszereplők – pl. egy-egy vállalkozási hitel-, vagy tőkealapot működtető magánbank esetében – közös megegyezéssel, közös érdek alapján is megvalósíthatóak. Az állami projektek és a pénzügyi eszközök tendenciaszerűen az összes EU-projekt között a legnagyobbak, sokmilliárdos tételek is van közöttük. Nyilván, döntő többségében ezek is értelmes célokért születtek – de nem biztos, hogy sürgősek is. Sőt, a pénzügyi eszközök átalakítása esetén még az is lehetséges, hogy a végső kedvezményezett vállalkozások egyenesen örülnének is egy ilyen változtatásnak.

Az utolsó (elméleti) lehetőséget, a magánszféra, a civilszféra EU-projektjeinek felfüggesztését, vagy visszavonását tehát nem kell felvetni ahhoz, hogy az EU segítségével élni lehessen. Természetesen, lehet olyan helyzet, hogy – épp a válság miatt – egy-egy kedvezményezett projektje ellehetetlenül. Amint a portfolio.hu is megírta, az állam – helyesen – már intézkedett a folyamatban lévő projektek feltételrendszerének lazításáról. De ott, ahol ez nem elég, fel lehetne kínálni a választás lehetőségét. Amennyiben például a kedvezményezett magáncég, de eddigi terveit nem tudja megvalósítani, kérhetné az eddig beígért támogatás becserélését olyan kamatmentes hitelre, vagy bérpótló támogatásra, amelyet a kormány az EU által felkínált lehetőséggel élve, a folyamatban lévő operatív programok átalakításával hozhatna létre.

Természetesen feltehető az a kérdés is, hogy a kormánynak a jelen helyzetben egyáltalán szüksége van-e arra, hogy az EU segítségét igénybe vegye. Van költségvetési tartalék, van még pénzpiac, sőt, vannak még egyéb lehetőségek is a költségvetés finanszírozására. Nem biztos, hogy az EU programok átcsoportosítása a legegyszerűbb megoldás – bár egyértelműen a legolcsóbb, lévén hogy ezeknek a forrásoknak kamatköltsége nincs. Az azonban biztos, hogy Palkovics László minisztériumának nem kellene kapásból nemet mondani az EU felajánlására. Inkább alaposan meg kellene fontolni a fenti lehetőségeket – nodepláne kitalálni valami még innovatívabbat. Ötszáz milliárd extra likviditást, és még 500 milliárd friss forrást villámgyorsan találtunk – méghozzá úgy, hogy lényegében semmit nem kellett érte tenni. Bizonyára van ott még több is.

A Bizottság azt ígérte, rugalmas lesz. Nem kellene velük úgy bánni, mint a közismert viccben Malacka tette Süni fűnyírójával.

Heil Péter, fejlesztéspolitikai szakértő

A cikk megírása után szombaton Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt jelezte a bejelentések között, hogy a kormány egy európai uniós alap felállítását is tervezi, ebben fogja feltüntetni az EU felől Magyarországnak juttatott forrásokat. Újra hangsúlyozta, hogy plusz pénzt nem kapott az EU-tól Magyarország (a 7 éves keretköltségvetésben egyébként is járó forrásokon felül - szerk.), a nekünk megítélt, nekünk járó forrásokhoz viszont könnyebben fogunk tudni hozzáférni, amit megköszönt.

