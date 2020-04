Erős üzenet Merkeltől: többet kell befizetnie Németországnak az EU költségvetésébe

Kifejezetten nagy jelentőségű üzenetet mondott a szövetségi parlamentben (Bundestag) a ma délutáni EU-csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében Angela Merkel német kancellár, ugyanis azt mondta: összeurópai léptékű gazdaságösztönző program szükséges a koronavírus-járvány ellensúlyozására, amelyet Németországnak azzal is támogatnia kell, hogy átmenetileg jelentősen növeli befizetéseit az Európai Unió (EU) költségvetésébe.

Angela Merkel kiemelte, hogy járvány miatt még "sokáig nagyon nehéz" lesz az élet, de egy uniós szintű konjunktúraprogram a következő két évben megadhatja a kellő lendületet a kilábaláshoz a válságból.

Az EU-s vezetők délutáni videokonferenciáján ugyan még nem a program méretéről és részleteiről tárgyalnak, de

az már most világos, hogy készen kell állnunk arra, hogy a szolidaritás jegyében korlátozott időre egészen más, azaz jelentősen nagyobb összegeket fizessünk be az európai költségvetésbe.

A közös kötvénykibocsátás körüli vitáról elmondta: "ha meglenne a politikai akarat" az államháztartási jogosítványok egy részének közösségi szintre emelését igénylő lépéshez, módosítani kellene az EU-s szerződéseket, és meg kellene szerezni valamennyi tagállami parlament hozzájárulását, ami túl hosszú ideig tartana.

A mai nagy jelentőségű EU-csúcsot felvezető szakmai anyagaink és benne az újjáépítési alap és az átdolgozott uniós költségvetés körüli dilemmák:

Merkel a napokban már jelezte az erőteljes olasz koronakötvényes követelésekre adott burkolt válaszként, hogy késznek kell lennie Németországnak többet befizetnie az EU 2021-2027-es uniós költségvetésébe és most ezen a vonalon haladt tovább. Egyelőre az nem világos, hogy az EU-s költségvetésbe épített újjáépítési alap miatt, vagy önmagában a "normál" EU-s költségvetésbe fizetnének be többet Merkelék. A mai EU-csúcs épp az alap és a büdzsé viszonyát és az alap mögötti finanszírozási struktúra irányait hivatott tisztázni.



Mindenesetre Merkel jelzése nagyon fontos, mert afelé mutat, hogy a legnagyobb nettó befizető tagállam hajlandó többet befizetni az EU közös költségvetésébe, hogy azon keresztül tudjanak (akár vissza nem térítendő, azaz például olasz államadósságot nem növelő) forrásokat osztani a vírusválság miatt nagyobb bajba került tagállamoknak, illetve minden tagállamnak. Ezzel igyekeznének elérni azt, hogy a válság most ne járuljon hozzá a tagállamok közötti gazdaságpolitikai különbségek fokozódásához (államadósságok igencsak eltérő szintje miatti szűk élénkítési keretek a délieknél és nagyobb mozgástér az északiaknál).

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images