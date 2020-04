Ma lesz a nagy EU-s válságcsúcs - Mit lép Magyarország?

Április 23-án az Európai Unió állam- és kormányfői a koronavírus okozta gazdasági válság kezeléséről tanácskoznak. A megbeszélés jelentősége messze túlmutat a pénzügyeken. Biztosan nagyon kemény vita lesz. A sajtó horror-szcenáriókkal lesz tele. Brüsszeli szokás szerint mégis az lenne a meglepetés, ha ezen a csúcson megoldás születne. Pedig sürgős, az egész EU jövője szempontjából döntő fontosságú kérdések kerülnek terítékre. Ráadásul, olyan javaslatokat is megvitatnak, amelyek alapvetően új irányt adhatnak az európai integrációnak, a gazdasági és monetáris uniónak – és persze döntően befolyásolhatják Magyarország jövőjét is. Az alábbiakban Heil Péter fejlesztéspolitikai szakértő véleménycikkét közöljük.

1. Előzmények

Az Európai Uniót a járvány készületlenül érte. A közegészségügy olyan terület, ahol Brüsszelnek nincsenek érdemi jogosítványai. A polgári védelem, a közrend, a belső határok felügyelete, vagy éppen az oktatásügy is – nagyjából minden olyan ágazat, amelynek a koronavírus leküzdésében szerepe van – tagállami hatáskör. Brüsszel legfeljebb közvetíthet, javaslatokat adhat. Ugyanakkor mindaz, amiért az európai polgárok – még a magyarok döntő többsége is - az Uniót támogatják, a szabad utazás, a közös piac, a tagállamok közötti szolidaritás, a járvány miatt egy pillanat alatt megkérdőjeleződött.

A válság megoldását a tagállamok kormányai vették a kezükbe. Az EU koordinációs javaslatait, ajánlkozását a közös orvosi eszközbeszerzésre – januárban még magabiztosan elutasították. Aztán egyik napról a másikra lezárták a belső határokat, és egyre szigorúbb karantén intézkedésekről döntöttek – jórészt anélkül, hogy ezeket egymással érdemben egyeztették volna. A válság első heteiben tehát az EU mindennek kinézett, csak egységesnek és szolidárisnak nem.

Ahogy aztán a baj súlyosbodott, és kiderült, hogy a tagállamok egyedül mégsem boldogulnak, hangosabbak lettek a közös fellépést sürgető hangok. Az utóbbi egy-két hét fejleményei pedig azt mutatják: mintha már a hirtelen jött közfigyelmet, az ölükbe pottyant rendkívüli jogosítványokat leginkább élvező tagállami kormányfők is rájöttek volna: a szokott taktika, miszerint a siker mindig az övék, a kudarc pedig mindig Brüsszelé, ezúttal nem jó megoldás. Európa szerte kezére játszik ugyanis a populista erőknek, és ha ezek megerősödnek, az legtöbb tagállamban komoly belpolitikai gondokat okoz.

2. Gazdaságon innen és túl

Ha van terület, amiben az EU hagyományosan sikeres, sőt, világbajnok, az a gazdasági együttműködés. Az, hogy a karantén-intézkedések ebben az együttműködésben hatalmas károkat okoznak, azonnal világossá vált. Egymást érik az egyre pesszimistább elemzések a küszöbön álló mély recesszióról. Ennek ellenére: egyetlen olyan európai kormány sem akadt, amely gazdasági bezárkózást, protekcionizmust hirdetett volna.

A gazdaság újjáépítésében mindenki Brüsszelre, és persze az Európai Központi Bankra, Frankfurtra tekint. Tényleg nincs is más választása senkinek.

Ezért az Unió pénzügyminiszterei az elmúlt hetekben olyan méretű, és olyan tartalmú közös gazdasági intézkedésekről határoztak, amelyekről akár csak két hónappal ezelőtt szó sem lehetett volna. És a java még csak most jöhet.

A tét és a kockázat kétség kívül hatalmas. A Brexit, a szélsőséges politikusok megerősödése Európában és azon kívül évek óta pergőtűz alatt tartja az Uniót. A tavalyi európai parlamenti választásokon mégis elmaradt a populista fülkeforradalom. A szélsőjobboldal vereséget szenvedett, az EU népszerűsége pedig azóta is magas szinten, a történelmi rekord közelében stabilizálódott. Aztán jött a vírus, és az olaszok tragédiája, a többi tagállam látszólagos (?) önzése, a reflexszerű nemzeti bezárkózás, a határsorompók leeresztése, a gazdasági válságtól való félelem, a karantén kiváltotta magány,

a vírussal szembeni általános tehetetlenség érzése sokak szemében megkérdőjelezte az egész Unió értelmét. Ezért akkora a tétje a csütörtöki EU csúcsnak, és az következő heteknek. Európa egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy a gazdasági válságkezelés terén kudarcot valljon.

3. Európai „Csilliárdok”

Az EU részéről – nem árt megismételni: egyetlen hónap alatt – máris öt fontos lépésre került sor:

Az Európai Központi Bank, hogy növelni tudja a piacokon forgalomban lévő pénz nagyságát, 750 milliárd euróval bővítette eszközvásárlási programját, és 3 trillió - háromezer milliárd – eurót ajánlott fel a kereskedelmi bankok refinanszírozására.

Az Eurozóna 19 pénzügyminisztere megállapodott arról, hogy a válság által leginkább sújtott tagállamok 240 milliárd euró értékben kaphatnak majd kedvezményes hitelt a valutaunió közös intézményétől, az ESM-től, méghozzá a görög válság idején hírhedtté vált politikai feltételek nélkül.

Az Európai Bizottság javaslatára létrehozták a százmilliárd eurós SURE alapot, amely – sikeres német mintára – a rövidített munkaidőre kényszerült cégeket és munkavállalókat támogató „Kurzarbeit” rendszer bevezetéséhez nyújt majd támogatást. (Középtávon pedig egy állandó európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer előfutára lehet).

Az Európai Beruházási Bank kezelésében 210 milliárd eurós vállalati hitelkeretet hoznak létre, ugyancsak a válság által érintett cégek likviditási gondjainak enyhítésére, szerkezetváltó beruházásaik támogatására.

Végül, de nem utolsó sorban, az EU „kisöpörte a padlást”, és mozgósította az összes pénzt, ami a 2014-2020-as kasszában még megmaradt. Ezen belül, lehetővé tette a strukturális és kohéziós alapokból még le nem hívott források átcsoportosítását a vírus, és a járvány gazdasági következményeinek leküzdésére. Ennek a csomagnak az értéke körülbelül 40 milliárd euró.

Mindez eddig 4340 milliárd euró. Innen indul tehát a csütörtöki EU-csúcs. A tét pedig mindezeken felül még egy „Újjáépítési Alap” (Recovery Fund) létrehozása, az eddig elhangzott javaslatok szerint további ötszáz-ezerötszáz milliárd euró értékben. Szédítő számok – akkorák, hogy forintba átszámolni őket teljesen felesleges, pláne az aktuális 357-es árfolyamon. De van valami, ami a számoknál még sokkal fontosabb lehet: az Újjáépítési Alap finanszírozása, illetve felhasználásának módja.

4. Menekülés az Unióba?

Az európai sajtót, és a pénzügyminiszterek tanácsüléseit hetek óta uraló kifejezés a koronakötvény (leánykori nevén az eurokötvény). Lényege az, hogy a válságkezeléshez szükséges hiteleket – „kifelé” az EU közös adósságaként – olyan áron lehessen a pénzpiacról begyűjteni, hogy azt még a szegényebb tagországok is ki tudják fizetni az államcsőd veszélye nélkül. Miután ingyen pénz nincs, az olaszoknak, spanyoloknak, és általában a szegényebb tagoknak nyújtott kamatkedvezmény árát a gazdagabb, nettó befizető országoknak kellene állniuk. A számokat látva nem csodálkozhatunk azon, hogy egynémely „északi” pénzügyminiszter – mostanság mindenekelőtt a holland Wopke Hoekstra – az ötlettől hajlamos dührohamot kapni. De a németek, dánok, svédek és osztrákok lelkesedése sem határtalan.

Ezenközben a déliek számára az eurokötvény túlzás nélkül fétissé vált. Ha nem kapják meg, részükről az szolidaritás elvét, és vele az egész EU-t rövid úton el lehet felejteni. A szélsőjobb, a populisták pedig mindenütt dörzsölik a tenyerüket. Délen azért követelik az EU vérét, mert „nem akar segíteni”. Északon meg azért, mert

a lusta déliek kedvéért ki akarja rabolni a keményen dolgozó északiakat.

A valószínű megoldás Macron elnök javaslata lehet. A franciák az államadósságok közössé tételénél kevesebbet, a válságkezelés költségeinek megosztását javasolják, egy célhoz kötött, ideiglenes Korona Alap formájában. A pénzügyminiszterek két héttel ezelőtt meg is állapodtak arról, hogy kidolgozzák ennek a részleteit, beleértve az Alap „innovatív finanszírozásának módját” is.

A legérdekesebb javaslat pedig az, hogy ezt a Korona Alapot az EU költségvetésén keresztül működtessék.

Azaz: a finanszírozáshoz szükséges kötvényeket maga az Európai Bizottság bocsássa ki, a közös európai költségvetés – azaz végső soron a tagállamok – garanciájával. Ennek logikus következményeként a pénz felhasználása az európai intézmények, a Bizottság és a Parlament hatáskörébe kellen tartozzon. Egy 1000 milliárdos Korona Alap az EU hét éves költségvetésének de facto megduplázását jelentené a közös GDP kb. 2%-ára – alig néhány héttel azután, hogy a tagállamok a ennek felében sem bírtak megegyezni.

További konzekvencia lehet az európai költségvetés finanszírozásának átalakítása, új közösségi saját bevételek bevezetése – legalábbis ha a tagállamok figyelembe veszik az Európai Parlament követeléseit is. Végül, de nem utolsó sorban, a közös költségvetés bevetése lehetővé tenné azt is, hogy a Korona Alap ne csak hiteleket, hanem vissza nem térítendő támogatást is adjon a tagállamoknak. Vagy legalább úgy nyújtson hitelt, hogy az ne számítson bele a tagállamok saját nemzeti adósságába (aminek a jövőbeni hitelek ára szempontjából lenne jelentősége).

Mindez korántsem eldöntött tény. Amit itt leírtunk, az a maximum forgatókönyv. A végeredmény ennél alighanem szerényebb lesz: kisebb alap, a hitelek előtérbe helyezése, a jelenlegi kohéziós és agrárpolitikán túlmenő „ingyenpénz” kizárása, stb. Akárhogy is, az Európai Bizottság alighanem megbízást kap majd egy új költségvetési javaslat kidolgozására, amely – és ezt Angela Merkel kancellár is megerősítette – teljesen más lesz, mint amin az állam- és kormányfők két éve veszekszenek eredmény nélkül.

Ha a Korona Alap valóban létrejön, az a gazdasági unió szempontjából teljesen új helyzetet jelent majd.

A közös európai adósság eddig szóba sem jöhetett. De ha létrejön, azt majd menedzselni kell – és ez nem megy mindhárom EU intézmény, a Bizottság, a Tanács és a Parlament jogosítványainak megerősítése nélkül. Ez már az Európai Egyesült Államok előszobája lenne? Talán nem – de az is biztos, hogy ami Brüsszelben folyik, az már régen nem írható le a „szuverén nemzetállamok kormányközi együttműködéseként”. Hogy a COVID-válság a gazdasági és monetáris unió, sőt a politikai unió történetében végül kis lépés, vagy nagy ugrás lesz, hamarosan meglátjuk.

5. Mi lesz Magyarországgal?

Hátravan még a magyar álláspont elemzése. Ami elsősorban azért ütközik nehézségbe, mert nem ismerjük. A gazdasági válságkezeléssel kapcsolatos javaslatok hetek óta ott vannak az állam- és kormányfők, a gazdasági és pénzügyminiszterek asztalán. De a kormány irányából eddig csak annyit hallottunk, hogy az EU márpedig egyáltalán nem segít nekünk. (Bezzeg a türkök és a kínaiak). Egyes nyilatkozók szerint a kormány igazából már attól boldog lenne, ha Brüsszel nem akadályozná a járvány elleni küzdelmet. A SURE, vagy a Korona Alap ügyében fülsiketítő a csönd.

Azt tudjuk, hogy az Orbán-kormány nem híve a nemzetek feletti integrációnak. Az Európai Bizottságot leginkább a politikai legitimitás nélküli bürokráciának tartja, és – hogy finoman fogalmazzunk – az Európai Parlamentet sem tekinti a népszuverenitás letéteményesének. Hiába lenne kötelező, belátható időn belül nem szándékozik az eurót sem bevezetni – pedig evidens módon képtelen arra, hogy a forint értékét megvédje. Sőt, a nemzeti valutát mintha csak arra használná, hogy a forint folyamatos, tíz éve tartó leértékelődése révén megúszhassa a versenyképesség érdemi növelésének nehéz és kockázatos feladatát. Nagy kérdés, hogy ilyen alapállásból egyáltalán hogyan lehet érdemben részt venni az Európai Tanács mostani vitáiban.

Elvben elképzelhető, hogy a magyar kormány tényleg mindenből ki akar maradni.

A következő hét éves költségvetés megemelésének nyilván örülnie kell. De mivel nem vezettük be az eurót, az ESM 240 milliárd eurós hitelkeretéből eleve nem kapunk egy kanyi vasat sem. Várhatóan nem lesz kötelező részt venni a SURE programban, vagy igénybe venni a az EIB vállalati hiteleit. A strukturális források átcsoportosításának lehetőségével pedig a kormány nem hogy nem kíván élni, de egyenesen azt mondja, az nincs is.

A bökkenő csak az, hogy – a válság méretét elnézve – az európai segítség elfogadásának alternatívája feltehetőleg nem az, hogy Magyarország márpedig nem vesz fel hitelt, ahogy annak idején az IMF-et is büszkén elhajtotta. Hanem vagy az, hogy

a Korona Alapból származónál jóval drágább hitelt fog felvenni a saját szakállára, vagy az, hogy egyszerűen nem lesz pénze olyan gazdasági mentőcsomagra, mint amilyet a szomszédaink bizonyára igénybe vesznek majd.

Akárhogy is: most már nagyon ideje lenne annak, hogy a kormány színt valljon: miből akarja kifizetni – még inkább: kivel akarja kifizettetni – a válságkezelés árát, és hogyan akarja összeszedni a magyar cégek és munkahelyek megmentéséhez szükséges sok ezer milliárd forintot.

Heil Péter, fejlesztéspolitikai szakértő

Címlapkép forrása: Európai Tanács médiatár a 2020. február 20-21-i EU-csúcsról